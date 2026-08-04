Семь промышленных объектов ДНР начали работу в начале 2026 года

В Донецкой Народной Республике с начала 2026 года ввели в эксплуатацию семь промышленных объектов. На их создание направлено около 500 миллионов рублей инвестиций. Об этом на оперативном совещании сообщил первый замминистра промышленности и торговли Республики Юрий Федоричев.

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По итогам года планируется запустить 15 предприятий. С 2022 года в регионе уже заработали 48 промышленных объектов и два производственных участка. Среди них — Ясиноватский машиностроительный завод и Донецкий завод высоковольтных опор, расширившие номенклатуру выпускаемой продукции.

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