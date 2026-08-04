Суды Владимирской области стали реже отправлять людей в колонии и тюрьмы. По итогам первого полугодия 2026 года количество приговоров с лишением или ограничением свободы снизилось.
|Показатель
|Значение (I пол. 2026 г.)
|Всего рассмотрено уголовных дел
|1 955
|Вынесено приговоров (снижение на 9,4%)
|1 439
|Реальное лишение свободы
|333 человека (24,5%)
|Условные сроки (снижение на 13%)
|243 человека
|Прекращено до приговора (рост на 28%)
|431 дело
Президиум Владимирского областного суда под председательством Сергея Шишкина проанализировал работу районных, городских и мировых судов. Статистика показывает, что 60% осужденных получили альтернативные наказания: штрафы, обязательные или принудительные работы.
Также выросло число дел, которые закрыли до вынесения приговора. В большинстве случаев — в 70% от общего числа прекращенных производств — это произошло из-за того, что подсудимые примирились с потерпевшими.
Доля людей, отправленных в места лишения свободы (24,5%), оказалась ниже итогового показателя по России за 2025 год, который составлял 27%.
"Веяние времени" — это не только декларируемый курс на гуманизацию наказаний, но и отчасти поддержка экономики. В регионе работают предприятия, персонал которых комплектуется преимущественно из осужденных к обязательным или принудительным работам", — пояснил источник в адвокатском сообществе региона.
Случайная находка в непальских лесах привела к экстренному закрытию территории, так как поведение обитателя кучи листьев стало смертельно опасным.