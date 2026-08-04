Суды Владимирской области стали реже отправлять осуждённых в колонии

Суды Владимирской области стали реже отправлять людей в колонии и тюрьмы. По итогам первого полугодия 2026 года количество приговоров с лишением или ограничением свободы снизилось.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Судейский молоток и документы

Показатель Значение (I пол. 2026 г.) Всего рассмотрено уголовных дел 1 955 Вынесено приговоров (снижение на 9,4%) 1 439 Реальное лишение свободы 333 человека (24,5%) Условные сроки (снижение на 13%) 243 человека Прекращено до приговора (рост на 28%) 431 дело

Президиум Владимирского областного суда под председательством Сергея Шишкина проанализировал работу районных, городских и мировых судов. Статистика показывает, что 60% осужденных получили альтернативные наказания: штрафы, обязательные или принудительные работы.

Также выросло число дел, которые закрыли до вынесения приговора. В большинстве случаев — в 70% от общего числа прекращенных производств — это произошло из-за того, что подсудимые примирились с потерпевшими.

Доля людей, отправленных в места лишения свободы (24,5%), оказалась ниже итогового показателя по России за 2025 год, который составлял 27%.

"Веяние времени" — это не только декларируемый курс на гуманизацию наказаний, но и отчасти поддержка экономики. В регионе работают предприятия, персонал которых комплектуется преимущественно из осужденных к обязательным или принудительным работам", — пояснил источник в адвокатском сообществе региона.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов