Школьники из Якутии попали в финал Всероссийского детского экологического форума

Школьники из Томпонского района представляют Якутию во втором туре IV Всероссийского детского экологического форума-2026. Проект ребят под названием "КрышДобро" прошел отбор и попал в число лучших инициатив страны, сообщили в Минэкологии республики.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Урок химии в школе

Экспертный совет оценил идеи команд из всех регионов России. По итогам первого этапа путевку в очный тур получили представители 51 субъекта РФ. В каждой из 17 номинаций — от борьбы с мусором до защиты биоразнообразия — жюри отобрало по три сильнейших проекта.

Разработку учеников Крест-Хальджайской средней школы отметили за практическую пользу для региона. Ребята предложили систему раздельного сбора вторсырья, чтобы снизить пластиковое загрязнение в местных сообществах и приучить людей к сортировке отходов.

Финальный этап форума пройдет в сентябре 2026 года в Челябинской области. Якутской команде предстоит защитить свой проект перед федеральными экспертами.