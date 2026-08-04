В Омске построили суда для переправы по маршруту Тобольск — Бекерево

Омский завод "ПКФ "Техметторг" спустил на воду новый пассажирский паром и буксир-толкач. Суда будут работать на переправе через Иртыш по маршруту Тобольск — Бекерево.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Омск, река Иртыш, набережная

"Суда будут использоваться для перевозки пассажиров и автомобилей на переправе между городами Тобольск и Бекерево", — сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Обновление флота должно сократить время в пути и сделать перевозку людей и транспорта безопаснее. Предприятие "ПКФ "Техметторг" специализируется на постройке и ремонте судов, что позволило собрать технику на собственных мощностях.

Параметр Информация Маршрут Тобольск — Бекерево (р. Иртыш) Состав флота Пассажирский паром, буксир-толкач Производитель ПКФ "Техметторг" (Омск)