В Брянске открылся новый корпус поликлиники № 4 для приёма пациентов

В Брянске начал работу новый корпус поликлиники №4. Первыми в здание переехали терапевты, которые раньше принимали пациентов в филиале на переулке Авиационном.
Для жителей города это означает сокращение очередей и прием в новых кабинетах. Помещения обустроили по стандартам Минздрава, что упрощает работу врачей и делает посещение поликлиники комфортнее.
Перевод всех подразделений в новый корпус разделен на несколько этапов. В ближайшие два месяца сюда перевезут клинико-диагностическую лабораторию, после чего начнется переезд дневного стационара, а также кардиологического и гериатрического отделений.
|Этап
|Подразделения
|Завершен
|Терапевтические отделения
|Ближайшие 2 месяца
|Клинико-диагностическая лаборатория
|До конца года
|Кардиология, гериатрия, дневной стационар и остальные службы
Планируют до конца года сделать этот корпус основным зданием поликлиники. Чтобы пациенты могли легко добраться до врачей, к новому объекту уже запустили три автобусных маршрута.
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