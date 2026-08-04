В Брянске открылся новый корпус поликлиники № 4 для приёма пациентов

В Брянске начал работу новый корпус поликлиники №4. Первыми в здание переехали терапевты, которые раньше принимали пациентов в филиале на переулке Авиационном.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Коридор поликлиники

Для жителей города это означает сокращение очередей и прием в новых кабинетах. Помещения обустроили по стандартам Минздрава, что упрощает работу врачей и делает посещение поликлиники комфортнее.

График переезда отделений

Перевод всех подразделений в новый корпус разделен на несколько этапов. В ближайшие два месяца сюда перевезут клинико-диагностическую лабораторию, после чего начнется переезд дневного стационара, а также кардиологического и гериатрического отделений.

Этап Подразделения Завершен Терапевтические отделения Ближайшие 2 месяца Клинико-диагностическая лаборатория До конца года Кардиология, гериатрия, дневной стационар и остальные службы

Планируют до конца года сделать этот корпус основным зданием поликлиники. Чтобы пациенты могли легко добраться до врачей, к новому объекту уже запустили три автобусных маршрута.

Параллельно с развитием инфраструктуры в регионе продолжают заботиться о здоровье пожилых людей. Для жителей области старше 65 лет действует программа бесплатной диспансеризации. Она включает ЭКГ, флюорографию, анализы крови на сахар и холестерин, а также онкоскрининги.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова