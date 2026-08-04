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Кемеровская область завершила ремонт ключевых участков трассы на Новосибирск и Юргу

Россия » Сибирь » Кемерово

В Кемеровской области дорожные службы приступили к активной фазе реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". В текущем сезоне профильные ведомства запланировали восстановление почти 90 километров дорожного полотна. Основной упор сделан на трассы, которые напрямую связывают жилые массивы с социально значимыми объектами: поликлиниками, школами и детскими садами. Первым делом дорожники привели в порядок аварийные участки, на которые чаще всего жаловались местные жители.

Дорожные работы на шоссе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дорожные работы на шоссе

На данный момент специалисты завершили работы на ключевом отрезке маршрута Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга. Как сообщает VSE42.Ru, в региональном центре уже полностью готовы пять объектов из восьми заявленных, а в Новокузнецке дорожники сдали пять участков из двенадцати. Региональные власти установили жесткий контроль за соблюдением технологий, обязав подрядчиков устранять любые выявленные дефекты в рамках гарантийных обязательств за собственный счет.

Контроль качества и приоритеты строительства

Особое внимание уделяется не только темпам укладки асфальта, но и долговечности покрытия в условиях сибирского климата. Губернатор потребовал исключить формальный подход к приемке работ, сделав акцент на безопасности движения. При выборе приоритетных зон для ремонта чиновники учитывали плотность трафика и обращения граждан через платформы обратной связи. "Качество остаётся главным критерием", — подчеркнул представитель областной администрации, комментируя ход выполнения нацпроекта.

"Регулярное обновление дорожного полотна на участках с высокой нагрузкой позволяет снизить износ ходовой части транспорта и минимизировать риски серьезных аварий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Антон Воробьев.

Ответы на популярные вопросы о ремонте дорог в Кузбассе

Какой общий объем работ запланирован на этот год?

В рамках текущего строительного сезона планируется отремонтировать около 90 километров автодорог общего пользования в разных районах региона.

Как выбираются участки для первоочередного ремонта?

Приоритет отдается дорогам, ведущим к медицинским и образовательным учреждениям, а также участкам с наибольшим количеством жалоб от населения.

Кто несет ответственность за брак при укладке асфальта?

На все объекты распространяется гарантия: подрядные организации обязаны исправлять просадки или трещины за собственные средства.

Какова ситуация с дорогами в крупных городах области?

В Кемерове и Новокузнецке работы идут по графику, часть запланированных городских улиц уже введена в эксплуатацию после обновления.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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