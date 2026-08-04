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Аграрии Кубани намолотили более 10 миллионов тонн зерна

Россия » Юг » Краснодар

На Кубани подходит к финишу уборочная кампания по зерновым колосовым и зернобобовым культурам. На 1,82 млн гектаров — это 90% от плана — аграрии намолотили 10,2 млн тонн зерна. Средняя урожайность составила 55,9 ц/га.

Пшеничное поле и комбайн на закате
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пшеничное поле и комбайн на закате

Основной вклад внесла озимая пшеница: собрано почти 8,5 млн тонн при урожайности 58,5 ц/га. Ячмень озимый дал прирост: 1,039 млн тонн против 964 тыс. тонн годом ранее, урожайность — 56,1 ц/га. Зернобобовые также показывают устойчивый результат: яровой горох — 582,6 тыс. тонн (35,6 ц/га), озимый — 12,6 тыс. тонн (25,7 ц/га).

Посевные площади расширились на 37 тыс. гектаров до 2,031 млн га. Под пшеницу отвели 1,628 млн га, под ячмень — 187,4 тыс. га (+19,4 тыс.), под горох — 166,7 тыс. га (+8,5 тыс.). В минсельхозе края подчеркивают: поддержка аграриев — приоритет, от урожая зависят продовольственная безопасность и стабильность АПК.

Культура Площадь, тыс. га Собрано, тыс. т Урожайность, ц/га Изменение урожая к 2024
Озимая пшеница 1 628 ~8 500 58,5 -
Озимый ячмень 187,4 1 039 56,1 +76 тыс. т
Яровой горох 166,7* 582,6 35,6 -
Озимый горох - 12,6 25,7 -

* общая площадь под горох (яровой + озимый)

"Кубанский урожай 2025 года подтверждает устойчивую тенденцию: аграрии умеют работать на результате даже в условиях климатической изменчивости. Прирост ячменя на 76 тысяч тонн при расширении посевов говорит о качестве агротехники и правильном выборе сортов. Пшеница на 58,5 ц/га — это показатель, который обеспечивает фермам рентабельность и региону — зерновую безопасность. Важно, что расширяются площади под бобовые: это улучшает плодородие почв и диверсифицирует товаропроизводство. Для рынка такой объем — 10,2 млн тонн — означает стабильную экспортную готовность и сдерживание цен на корма и муку внутри страны", — пояснил аграрный эксперт, специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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