Трое сотрудников ФССП Коми уволены за коррупцию из-за утраты доверия

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Республике Коми подвели итоги работы по противодействию коррупции и очистке кадров за первую половину 2026 года.
Сотрудники службы безопасности проверили 82 претендента на государственную службу. Пятерым из них отказали в приеме на работу, так как обнаружились обстоятельства, препятствующие службе в органах принудительного исполнения.
|Показатель
|Количество/Результат
|Проверенных кандидатов
|82 (отказ 5 чел.)
|Уволенных за коррупцию
|3 чел. (утрата доверия)
|Уведомлений о конфликте интересов
|47
|Служебных проверок
|35 (в отношении 45 лиц)
Особое внимание уделили уголовно наказуемым деяниям. После процессуальной проверки материалы о должностном преступлении передали в Следственное управление СК по Республике Коми. Там возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
Внутри ведомства зафиксировали 47 случаев возможного конфликта интересов. Кроме того, два госслужащих сообщили, что их склоняли к коррупционным правонарушениям. Отделение собственной безопасности также изучило 28 обращений граждан и коллег о возможных злоупотреблениях.
Дисциплинарные меры затронули 45 сотрудников. Большинству из них объявили замечания (20 человек) или выговоры (7 человек). Один сотрудник получил предупреждение о неполном служебном соответствии, еще один был уволен.
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