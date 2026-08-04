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Трое сотрудников ФССП Коми уволены за коррупцию из-за утраты доверия

Россия » Северо-Запад » Сыктывкар

В Управлении федеральной службы судебных приставов по Республике Коми подвели итоги работы по противодействию коррупции и очистке кадров за первую половину 2026 года.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП)
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Сотрудники службы безопасности проверили 82 претендента на государственную службу. Пятерым из них отказали в приеме на работу, так как обнаружились обстоятельства, препятствующие службе в органах принудительного исполнения.

Показатель Количество/Результат
Проверенных кандидатов 82 (отказ 5 чел.)
Уволенных за коррупцию 3 чел. (утрата доверия)
Уведомлений о конфликте интересов 47
Служебных проверок 35 (в отношении 45 лиц)

Особое внимание уделили уголовно наказуемым деяниям. После процессуальной проверки материалы о должностном преступлении передали в Следственное управление СК по Республике Коми. Там возбудили уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Внутри ведомства зафиксировали 47 случаев возможного конфликта интересов. Кроме того, два госслужащих сообщили, что их склоняли к коррупционным правонарушениям. Отделение собственной безопасности также изучило 28 обращений граждан и коллег о возможных злоупотреблениях.

Дисциплинарные меры затронули 45 сотрудников. Большинству из них объявили замечания (20 человек) или выговоры (7 человек). Один сотрудник получил предупреждение о неполном служебном соответствии, еще один был уволен.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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