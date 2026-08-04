Сосна из Ленобласти вошла в тройку лидеров конкурса Российское дерево года

В Ленинградской области и Ненецком автономном округе определили свои позиции в общероссийском конкурсе "Российское дерево года — 2026". По результатам голосования, завершившегося 1 августа, тройку лидеров замкнула сосна из Ленобласти.
Победителем стал дуб "Новооскольский великан" из Белгородской области — за него проголосовали почти 14 тысяч человек. Второе место занял чувашский дуб "Киреметь". Третье место досталось "Танечкиной сосне" из Ленинградской области, которая набрала 6 476 голосов.
|Дерево
|Регион
|Голоса
|Дуб "Новооскольский великан"
|Белгородская область
|13 933
|Дуб "Киреметь"
|Чувашия
|12 593
|"Танечкина сосна"
|Ленинградская область
|6 476
Представителем НАО в списке из 78 участников стала сибирская кедровая сосна "Кедр Заполярья". Столетнее дерево растет на берегу реки Гнилки, в трех километрах от Пустозерского городища. Это самое северное дерево своего вида в мире.
В этом году за кедр проголосовали 180 человек. Несмотря на разрыв с лидерами, жителям округа удалось увеличить поддержку дерева в шесть раз по сравнению с прошлым конкурсом.
Организатором мероприятия выступает программа "Деревья — памятники живой природы". С 2010 года конкурс напоминает о значимости старовозрастных деревьев для истории и культуры регионов, а также стимулирует людей заниматься охраной окружающей среды.
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