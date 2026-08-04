Смыв почвы в Курской области достигает 20 тонн с гектара на некоторых землях

В Курской области эрозия почв достигла масштабов, угрожающих плодородию черноземов. По данным регионального Минприроды, ежегодно с гектара пашни смывается в среднем 6 тонн грунта. Почти пятая часть сельскохозяйственных угодий уже пострадала от смыва, а на 14,6% пахотных земель потери превышают 20 тонн с гектара в год. Одной из ключевых причин эксперты называют неразвитую систему дождевой канализации — проблему, актуальную не только для сел, но и для самого Курска.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Руки фермера проверяют качество чернозема на поле

Ситуация требует системных решений: без водоотведения и агротехнических мер борьбы с эрозией регион рискует терять основной ресурс аграрного сектора.

Показатель Значение Расчетный смыв почвы 6 тонн с гектара в год Смытые сельхозугодия 19,5% (в т. ч. 19% пашни) Эрозионно опасные земли (смыв >20 т/га) 14,6% площади пашни

В ведомстве подчеркивают: текущая динамика необратима без вмешательства. Эрозия не только снижает урожайность, но и приводит к заилению рек, разрушению дорог и инженерных сетей. Особую озабоченность вызывает состояние городской дождевой канализации. В Курске и районных центрах её либо нет, либо сети изношены и не справляются с таянием снега и ливневыми дождями. Вода с уплотненных поверхностей уносит плодородный слой с прилегающих полей и склонов.

"Эрозия почв в Центральной России — это не только аграрная проблема, но и следствие нарушения водного баланса на территории. Когда дождевая канализация отсутствует или не справляется, поверхностный сток становится основным драйвером смыва. На черноземах Курской области потери в 20 тонн с гектара означают удаление верхнего плодородного горизонта толщиной около 1,5-2 мм за год. За десятилетие это сенька на 1,5-2 см — а формируется она веками. Решение требует комплексного подхода: от строительства водоотведения в населенных пунктах до внедрения против эрозионных систем земледелия — полос лесополос, буферных зон, минимизирующей обработки почвы",

Экспертная проверка: аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов