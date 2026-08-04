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Риск для жизни за 1500 рублей: в Петербурге пресекли незаконные экскурсии по кровлям

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Полиция пресекла нелегальную деятельность по организации экскурсий на крышах исторического центра Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД России по городу и области, правоохранители вышли на нарушителей через рекламные объявления в интернете, где предлагались "эксклюзивные" прогулки по кровле дома № 62 на Невском проспекте. Сотрудники МВД под видом туристов связались с организаторами и договорились об индивидуальной экскурсии. На встрече задержали 21-летнего экскурсовода и 29-летнего предполагаемого организатора бизнеса. По данным следствия, доступ на крышу был организован через чердачное помещение, а стоимость услуги составляла 1500 рублей с человека. Никаких мер безопасности — страховки, ограждений, инструктажей — предусмотрено не было. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишения свободы на срок до шести лет. Дом № 62 на Невском проспекте — объект культурного наследия федерального значения. Несанкционированный доступ на его кровлю создаёт угрозу не только для участников таких "экскурсий", но и для исторической субстанции здания. В полиции напоминают: любые маршруты по крышам исторических зданий без соответствующих разрешений и оборудования являются незаконными и опасными.

Санкт-Петербург, Дом компании «Зингер»
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Санкт-Петербург, Дом компании «Зингер»
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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