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В Ульяновской области завершают подготовку 630 образовательных учреждений к началу учебного года

Россия » Поволжье » Ульяновск

В Ульяновской области завершают подготовку школ и детских садов к новому учебному году. О ходе работ доложили губернатору Алексею Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона.

Школьная доска
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Школьная доска

До начала занятий осталось меньше месяца. В приемной кампании участвуют 630 организаций: 343 школы, 209 детских садов, 57 центров дополнительного образования и 21 профильное учебное заведение. На текущий момент проверку прошли 408 учреждений (68%).

"Ребята должны учиться в комфортных условиях, а родители — не переживать за их безопасность", — подчеркнул глава региона Алексей Русских.

Модернизация и капитальный ремонт

В регионе активно обновляют инфраструктуру через нацпроекты "Молодежь и дети" и "Семья". Всего в программе капремонта 2026-2027 годов участвуют 41 школа из 21 муниципалитета. В девяти школах работы уже закончили, еще десять объектов находятся на финальной стадии.

Сектор Объекты в работе (2026 г.)
Профессиональное образование 5 колледжей (7 объектов), включая авиационный, железнодорожный и технический колледжи
Дошкольное образование 6 детских садов (Ульяновск, Димитровград и районы)

Помимо стен и крыш, обновляют внутреннее наполнение. Особый акцент делают на пищеблоках, актовых залах, лабораториях естественных наук, а также кабинетах информатики, труда и ОБЗР.

"С 2025 года к программе капитального ремонта присоединились техникумы, колледжи и детские сады региона", — отметила министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова.

Учебники и транспорт

Регион обеспечили новыми пособиями. Заказано свыше 13 тысяч экземпляров государственного учебника по обществознанию, более 13 тысяч книг по всеобщей истории (5-9 классы) и около 12 тысяч — по истории России (6-9 классы).

Для перевозки детей подготовят транспортную сеть. В новом учебном году планируют запустить 420 автобусных маршрутов. Перевозить 6836 учеников будут 265 школьных автобусов. В каждом муниципалитете создали специальные комиссии для проверки технического состояния транспорта и приемки маршрутов.

Общая ситуация в стране

Масштабы подготовки в Ульяновской области отражают общероссийский тренд. По данным министра просвещения РФ Сергея Кравцова, 1 сентября за парты сядут 17,8 млн учеников (из них 1,5 млн — первоклассники). В масштабах страны откроются 17 новых школ и заработают 746 отремонтированных зданий.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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