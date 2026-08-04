Севастопольские школы и детсады возобновят полноценную работу с сентября

Школьники и дошкольники Севастополя с 1 сентября вернутся в учебные заведения в обычном режиме. Губернатор Михаил Развожаев исключил переход на дистанционный формат обучения.

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Глава города пояснил, что онлайн-обучение бессмысленно из-за проблем с электроснабжением: без стабильного электричества организовать качественный учебный процесс невозможно. Поэтому школы откроют двери в полноценном формате.

"Ни о каком дистанционном обучении речь сегодня не идёт. Смысла в этом никакого нет… Школы будут запущены с 1 сентября в полноценном формате", — заявил Михаил Развожаев.

Графики занятий и длительность уроков педагоги определят ближе к началу осени вместе с департаментом образования. Власти обещают свести перерывы в учебе к минимуму.

Также к привычному ритму возвращаются детские сады города. Летом их работа была ограничена из-за массовых отключений света: из 81 учреждения полноценно функционировали только 23, где создали дежурные группы для детей, которых родители не могли оставить дома.

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