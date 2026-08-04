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Темпы роста зарплат в Ленинградской области превысили показатели Санкт-Петербурга

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

По данным Петростата за май, средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге составила 128 671 рубль. Год к году прирост достиг 7,2%, а по сравнению с апрелем текущего года зарплаты практически не изменились — прибавка составила всего 0,1%. В Ленинградской области показатель ниже: 102 733 рубля, но темпы роста выше — 8,2% в годовом выражении. Отчёт был опубликован 3 августа.

Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Рабочий стол с смартфоном и чашкой горячего кофе

Санкт-Петербург: лидерами — добыча и транспорт

Высокие средние значения в городе формируют отрасли с малой численностью занятых, но большой добавочной стоимостью. Традиционно возглавляет рейтинг добыча полезных ископаемых — 253 334 рубля. Второе и третье места занимают авиа- и космический транспорт (230 546 рублей) и водный транспорт (227 733 рубля).

Почти нулевая месяц-к-месяц динамика (+0,1%) указывает на стабилизацию номиналов после зимнего пика. Для сравнения: по итогам февраля средняя зарплата в Петербурге была выше — 128 929 рублей. Сpring-прогул на 258 рублей за три месяца на фоне инфляции означает снижение реальных доходов.

Ленинградская область: логистика и наука

Областная структура доходов иная. Лидирует водный транспорт — 158 766 рублей, что логично для региона с крупными портами. Второе место — складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (146 277 рублей), третье — научно-исследовательские работы (133 788 рублей). Отраслевой микс смещен к логистике и R&D, а не к сырьевой добыче.

Более высокие темпы годового роста в области (8,2% против 7,2%) جزئно объясняются низкой базой: разрыв в абсолютных цифрах между регионами всё равно составляет почти 26 тысяч рублей.

Отрасль Санкт-Петербург, руб. Ленинградская область, руб.
Добыча полезных ископаемых 253 334 -
Воздушный и космический транспорт 230 546 -
Водный транспорт 227 733 158 766
Складское хозяйство и вспомог. транспортная деят. - 146 277
Научно-исследов. и разработки - 133 788

Что означают цифры для реальных доходов

Номинальный рост 7-8% в годовом исчислении формально опережает официальную инфляцию, однако структуру зарплатного фонда стоит читать внимательно. Петербургский показатель тянет вверх сектор высокотехнологичного производства и транспорта, где занято небольшое число людей. Массовые отрасли — торговля, бюджетная сфера, сервис — находятся значительно ниже среднего.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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