В Псковской области упростили процесс выбора профессии и поступления в учебные заведения

В Псковской области запустили региональный сервис для школьников, который помогает выбрать профессию и поступить в колледж. Платформа дополняет федеральные инструменты "Подбор колледжей" и "Подача заявления на поступление", сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ студенты

Для выпускника теперь доступен единый каталог специальностей с фильтрами по направлениям или конкретным учебным заведениям. В отличие от общих сервисов, региональный ресурс дает детальное представление о быте и технической базе: здесь описаны общежития, столовые, оснащение мастерских и лабораторий.

Система связывает обучение с рынком труда. Сервис интегрирован с порталом "Работа России", витриной "Образование" от Минцифры и "Госуслугами". Это значит, что ученик может сразу увидеть актуальные вакансии в области по выбранному профилю.

Чтобы помочь определиться с выбором, на платформе разместили списки предприятий-партнеров колледжей и примеры карьерного пути выпускников.

Возможности сервиса Что видит пользователь Инфраструктура Данные об общежитиях, столовых и оборудовании аудиторий Трудоустройство Список заводов и компаний-партнеров, вакансии региона Навигация Поиск по специальностям и конкретным организациям

"Платформа расширяет и дополняет федеральные сервисы "Подбор колледжей" и "Подача заявления на поступление в колледж"", — сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов