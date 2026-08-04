В Псковской области упростили процесс выбора профессии и поступления в учебные заведения

В Псковской области запустили региональный сервис для школьников, который помогает выбрать профессию и поступить в колледж. Платформа дополняет федеральные инструменты "Подбор колледжей" и "Подача заявления на поступление", сообщает пресс-служба правительства региона.
Для выпускника теперь доступен единый каталог специальностей с фильтрами по направлениям или конкретным учебным заведениям. В отличие от общих сервисов, региональный ресурс дает детальное представление о быте и технической базе: здесь описаны общежития, столовые, оснащение мастерских и лабораторий.
Система связывает обучение с рынком труда. Сервис интегрирован с порталом "Работа России", витриной "Образование" от Минцифры и "Госуслугами". Это значит, что ученик может сразу увидеть актуальные вакансии в области по выбранному профилю.
Чтобы помочь определиться с выбором, на платформе разместили списки предприятий-партнеров колледжей и примеры карьерного пути выпускников.
|Возможности сервиса
|Что видит пользователь
|Инфраструктура
|Данные об общежитиях, столовых и оборудовании аудиторий
|Трудоустройство
|Список заводов и компаний-партнеров, вакансии региона
|Навигация
|Поиск по специальностям и конкретным организациям
"Платформа расширяет и дополняет федеральные сервисы "Подбор колледжей" и "Подача заявления на поступление в колледж"", — сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
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