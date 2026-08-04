В Донецком краеведческом музее восстанавливают тепло перед зимним сезоном

В Донецком республиканском краеведческом музее начали капитально ремонтировать систему отопления. Об этом сообщил министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

Фото: Pravda.Ru by Сергей Храмцов is licensed under Все права защищены Мастер в синей спецодежде устанавливает радиатор отопления

Здание музея неоднократно повреждали обстрелы, что привело к износу инженерных сетей и регулярным авариям. До этого специалисты проводили лишь экстренный ремонт прорывов. Теперь систему заменят полностью.

"Здание музея серьезно пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ. Возникали и аварийные ситуации: отопительную систему прорывало, ее приходилось экстренно восстанавливать", — сообщил Михаил Желтяков.

На трех этажах музея уже сняли старые радиаторы. Сейчас рабочие монтируют новые трубы и батареи по индивидуальному проекту, который учитывает архитектурные особенности здания. Сроки работ рассчитаны так, чтобы запустить отопление до начала зимнего сезона.

Стабильная температура в помещениях необходима для защиты музейного фонда. Режим влажности и тепла напрямую влияет на сохранность старых документов, тканей и других уникальных экспонатов, которые могут разрушиться при резких перепадах температур.

Этап работ Статус / Результат Демонтаж радиаторов Завершен на трех этажах Монтаж новой системы В процессе (по спецпроекту) Замена остекления Установлено 90 новых стекол (июль 2026 г.)

Музей основан в 1924 году и считается главным профильным учреждением республики. Здание восстанавливали после обстрелов в 2016 году, а с 2025 года здесь идет общий капитальный ремонт помещений.

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