Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Темпы роста зарплат в Ленинградской области превысили показатели Санкт-Петербурга
Надежность контейнерных перевозок выросла за счет корректировки графиков
Вашингтон протянул руку Токио, но причина оказалась неожиданной: США спасают не только иену
Луна готовится принять "посылку" с Земли: ступень Falcon 9 летит к столкновению с поверхностью
В России утвержден первый национальный ГОСТ для жилых модулей в автодомах
Первый рабочий день станет разочарованием: один вопрос работодателя выдает будущие переработки
Тело подает скрытые сигналы: привычные ритмичные движения обернулись глубоким истощением ресурса
Смертельная ловушка в раковине: биологи обнаружили скрытый рассадник инфекций в каждом доме
Сидячая работа высасывает все силы: миллионы граждан выбрали неожиданный путь восстановления

Заброшенный пустырь у Волги в Нариманове станет современной набережной

Россия » Юг » Астрахань

В городе Нариманов Астраханской области превращают заброшенный пустырь у Волги в современную набережную с зонами отдыха и спорта. Проект выиграл всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, теперь его строят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и народной программе "Единой России". Ход работ проверил губернатор региона Игорь Бабушкин.

благоустройство
Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
благоустройство
Этап работ Что делают / планируют сделать
Первый этап (до октября) Расчистка территории, установка бордюров, подготовка оснований под детские и спортивные площадки. Далее — укладка плитки, освещение и высадка растений.
Второй этап Благоустройство непосредственно береговой линии.

Сейчас подрядчик уже подготовил почву для будущих аллей и площадок. В ближайшее время рабочие приступят к мощению дорожек и установке фонарей.

"Новая парковая зона на набережной Нариманова должна стать не просто местом для прогулок, но и точкой притяжения для всех жителей и гостей города", — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор потребовал строго следить за качеством материалов и исполнения, чтобы общественное пространство служило долго и было удобным для горожан.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Авто
Новый этап для LADA: Azimut стал первым кроссовером марки с заводскими шторками безопасности
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Комнатные цветы
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Здоровье
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Искали грибы, а нашли чужую колыбель: в лесу пряталось гнездо редчайшей змеи мира
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Принципиальность или пустой кошелек: позиция Испании поставила под удар единство НАТО Андрей Николаев За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Время солить декабриста: как опытные цветоводы подкармливают шлюмбергеру в августе
Последние материалы
Темпы роста зарплат в Ленинградской области превысили показатели Санкт-Петербурга
Надежность контейнерных перевозок выросла за счет корректировки графиков
Вашингтон протянул руку Токио, но причина оказалась неожиданной: США спасают не только иену
Луна готовится принять "посылку" с Земли: ступень Falcon 9 летит к столкновению с поверхностью
В России утвержден первый национальный ГОСТ для жилых модулей в автодомах
Первый рабочий день станет разочарованием: один вопрос работодателя выдает будущие переработки
Тело подает скрытые сигналы: привычные ритмичные движения обернулись глубоким истощением ресурса
Смертельная ловушка в раковине: биологи обнаружили скрытый рассадник инфекций в каждом доме
Сидячая работа высасывает все силы: миллионы граждан выбрали неожиданный путь восстановления
В Псковской области упростили процесс выбора профессии и поступления в учебные заведения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.