Заброшенный пустырь у Волги в Нариманове станет современной набережной

В городе Нариманов Астраханской области превращают заброшенный пустырь у Волги в современную набережную с зонами отдыха и спорта. Проект выиграл всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, теперь его строят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и народной программе "Единой России". Ход работ проверил губернатор региона Игорь Бабушкин.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ благоустройство

Этап работ Что делают / планируют сделать Первый этап (до октября) Расчистка территории, установка бордюров, подготовка оснований под детские и спортивные площадки. Далее — укладка плитки, освещение и высадка растений. Второй этап Благоустройство непосредственно береговой линии.

Сейчас подрядчик уже подготовил почву для будущих аллей и площадок. В ближайшее время рабочие приступят к мощению дорожек и установке фонарей.

"Новая парковая зона на набережной Нариманова должна стать не просто местом для прогулок, но и точкой притяжения для всех жителей и гостей города", — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Губернатор потребовал строго следить за качеством материалов и исполнения, чтобы общественное пространство служило долго и было удобным для горожан.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова