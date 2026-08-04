В городе Нариманов Астраханской области превращают заброшенный пустырь у Волги в современную набережную с зонами отдыха и спорта. Проект выиграл всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды, теперь его строят по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" и народной программе "Единой России". Ход работ проверил губернатор региона Игорь Бабушкин.
|Этап работ
|Что делают / планируют сделать
|Первый этап (до октября)
|Расчистка территории, установка бордюров, подготовка оснований под детские и спортивные площадки. Далее — укладка плитки, освещение и высадка растений.
|Второй этап
|Благоустройство непосредственно береговой линии.
Сейчас подрядчик уже подготовил почву для будущих аллей и площадок. В ближайшее время рабочие приступят к мощению дорожек и установке фонарей.
"Новая парковая зона на набережной Нариманова должна стать не просто местом для прогулок, но и точкой притяжения для всех жителей и гостей города", — подчеркнул Игорь Бабушкин.
Губернатор потребовал строго следить за качеством материалов и исполнения, чтобы общественное пространство служило долго и было удобным для горожан.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.