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В Светлогорске 9 августа ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега

Россия » Северо-Запад » Калининград

В центре Светлогорска 9 августа ограничат движение автомобилей и общественного транспорта из-за легкоатлетического забега.

Водонапорная башня в Светлогорске
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Bondarevskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Водонапорная башня в Светлогорске

Дороги перекроют для создания безопасного маршрута спортсменов. В этот день по центральным улицам смогут передвигаться только участники соревнований.

Схема объезда и график закрытия дорог доступны на сайте администрации города и в разделе "Афиша" портала klops. ru. Дополнительно информационные щиты с маршрутом установят непосредственно на улицах города.

Жителям и гостям курорта рекомендуют заранее продумать маршруты поездок, так как помимо забега в городе пройдут и другие массовые мероприятия.

Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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