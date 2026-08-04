В Светлогорске 9 августа ограничат движение транспорта из-за легкоатлетического забега

В центре Светлогорска 9 августа ограничат движение автомобилей и общественного транспорта из-за легкоатлетического забега.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladimir Bondarevskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Водонапорная башня в Светлогорске

Дороги перекроют для создания безопасного маршрута спортсменов. В этот день по центральным улицам смогут передвигаться только участники соревнований.

Схема объезда и график закрытия дорог доступны на сайте администрации города и в разделе "Афиша" портала klops. ru. Дополнительно информационные щиты с маршрутом установят непосредственно на улицах города.

Жителям и гостям курорта рекомендуют заранее продумать маршруты поездок, так как помимо забега в городе пройдут и другие массовые мероприятия.