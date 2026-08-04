В центре Светлогорска 9 августа ограничат движение автомобилей и общественного транспорта из-за легкоатлетического забега.
Дороги перекроют для создания безопасного маршрута спортсменов. В этот день по центральным улицам смогут передвигаться только участники соревнований.
Схема объезда и график закрытия дорог доступны на сайте администрации города и в разделе "Афиша" портала klops. ru. Дополнительно информационные щиты с маршрутом установят непосредственно на улицах города.
Жителям и гостям курорта рекомендуют заранее продумать маршруты поездок, так как помимо забега в городе пройдут и другие массовые мероприятия.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.