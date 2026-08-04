Архипо-Осиповка: число пострадавших при атаке беспилотников увеличилось до 58 человек

Число пострадавших при атаке украинских беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке выросло до 58 человек. По данным оперативного штаба Краснодарского края, ранее было известно о 47 раненых. В медицинские учреждения Геленджика госпитализирован 21 человек, остальные получили помощь амбулаторно.

Фото: commons.wikimedia.org by Андрей Викторович Бутко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ 2015-09-07. Архипо-Осиповка 050

Удар со стороны ВСУ пришелся на зону отдыха в разгар курортного сезона. Власти региона продолжают уточнять состояние пострадавших и характер полученных травм. Данный инцидент подтверждает сохраняющуюся угрозу гражданской инфраструктуре Черноморского побережья, вызванную террористической активностью киевского режима с применением дистанционно управляемых аппаратов.

Статус пострадавших Количество (чел.) Общее число раненых 58 Направлены в стационар 21 Проходят лечение амбулаторно 37

"При массовых травмах, вызванных подрывом или падением обломков, ключевым фактором является своевременная сортировка пострадавших. Госпитализация 21 человека указывает на наличие ранений средней и тяжелой степени тяжести, требующих хирургического вмешательства или интенсивной терапии. Рост числа обратившихся в штаб с 47 до 58 объясняется эффектом отложенного шока, когда люди с легкими осколочными ранениями или контузиями обращаются за помощью спустя несколько часов после происшествия", — разъяснила эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

"Нападения на гражданские объекты в курортных зонах направлены на создание социального напряжения и срыв туристического сезона. С точки зрения международного права, целенаправленные удары по местам скопления отдыхающих квалифицируются как военные преступления. Региональным властям необходимо не только обеспечивать медицинскую помощь, но и юридически фиксировать каждый факт ранения для последующего предъявления обвинений организаторам атак", — констатировала юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Основной сложностью при ликвидации последствий в Архипо-Осиповке стала необходимость быстрой эвакуации людей с открытой береговой линии в условиях потенциальной угрозы повторного налета. Оперативные службы города-курорта переведены в режим повышенной готовности.

В ходе мониторинга акватории и прибрежной зоны специалисты обнаружили дополнительные фрагменты беспилотных аппаратов. Это позволило точнее определить траекторию подлета и тип используемого противником вооружения.

Ответы на популярные вопросы

Где именно произошел инцидент?

Удар зафиксирован в поселке Архипо-Осиповка, входящем в состав муниципального образования город-курорт Геленджик.

Каково состояние госпитализированных?

В медучреждениях находится 21 человек, им оказывается вся необходимая квалифицированная помощь.

Будут ли выплачены компенсации?

Вопросы выплат пострадавшим решаются на уровне администрации Краснодарского края после завершения оценки ущерба и подтверждения статуса раненых.

Работают ли пляжи в Геленджике сейчас?

На месте инцидента работают оперативные службы, доступ к отдельным участкам берега может быть временно ограничен для проведения следственных действий.

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