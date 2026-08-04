Западный подъезд к Чебоксарам расширят до четырех полос для борьбы с заторами

В 2025 году в Чувашии начнется проектирование капитального ремонта Западного подъезда к Чебоксарам. Работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" должны ликвидировать многолетние заторы на выезде из города, где городской поток сливается с транзитным.
Проектная документация по участку с 9+709 км по 11+112 км уже готова. Сметную стоимость подтвердил региональный Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Минстроя Чувашии.
Главное изменение — увеличение количества полос с двух до четырех. Это разделит транспортные потоки и повысит пропускную способность узла.
|Направление работ
|Что будет сделано
|Дорожное полотно
|Расширение до четырех полос, замена конструктивных элементов
|Инфраструктура
|Переустройство освещения и комплексов фотовидеофиксации
|Инженерия
|Монтаж подпорных стенок и системы водосброса на обочинах
"Мы уходим от ситуации, когда два мощных транспортных потока создают ежедневный коллапс. Новые четыре полосы позволят "развязать" этот узел и сократить время в пути", — отметил региональный координатор проекта "Безопасные дороги" Максим Петров.
За ходом работ проследят активисты "Народного контроля". Координацию процесса возьмет на себя депутат Чебоксарского городского Собрания Наталья Евсюкова.
"Сейчас наша главная задача — качественно выполнить работы и как можно быстрее разгрузить дорогу", — пояснил депутат Государственного Совета Чувашской Республики Андрей Александров.
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