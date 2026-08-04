Западный подъезд к Чебоксарам расширят до четырех полос для борьбы с заторами

В 2025 году в Чувашии начнется проектирование капитального ремонта Западного подъезда к Чебоксарам. Работы по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" должны ликвидировать многолетние заторы на выезде из города, где городской поток сливается с транзитным.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Дорожные работы на шоссе

Проектная документация по участку с 9+709 км по 11+112 км уже готова. Сметную стоимость подтвердил региональный Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Минстроя Чувашии.

Технические изменения и модернизация

Главное изменение — увеличение количества полос с двух до четырех. Это разделит транспортные потоки и повысит пропускную способность узла.

Направление работ Что будет сделано Дорожное полотно Расширение до четырех полос, замена конструктивных элементов Инфраструктура Переустройство освещения и комплексов фотовидеофиксации Инженерия Монтаж подпорных стенок и системы водосброса на обочинах

"Мы уходим от ситуации, когда два мощных транспортных потока создают ежедневный коллапс. Новые четыре полосы позволят "развязать" этот узел и сократить время в пути", — отметил региональный координатор проекта "Безопасные дороги" Максим Петров.

Контроль за качеством

За ходом работ проследят активисты "Народного контроля". Координацию процесса возьмет на себя депутат Чебоксарского городского Собрания Наталья Евсюкова.

"Сейчас наша главная задача — качественно выполнить работы и как можно быстрее разгрузить дорогу", — пояснил депутат Государственного Совета Чувашской Республики Андрей Александров.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова