В Крыму зафиксировали максимальную цену на бензин АИ-92 на уровне 100 рублей

Власти Крымского полуострова вводят жесткие рамки для стоимости автомобильного топлива. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, верхний порог цены на бензин марки АИ-92 зафиксируют на отметке 100 рублей за литр. Это решение станет временным предохранителем от резких скачков стоимости на заправках региона.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

Ограничения затронут не только одну марку топлива. До середины августа аналогичные ценовые "потолки" установят для бензина АИ-95 и дизельного топлива. Мера вводится на фоне логистических особенностей снабжения полуострова и направлена на предотвращение спекуляций в период высокого туристического сезона.

Параметры топливного контроля

Установление предельной цены в 100 рублей за литр АИ-92 является превентивным шагом. Фактическая стоимость бензина в регионе сейчас значительно ниже этого порога, однако фиксация планки позволяет бизнесу и потребителям понимать границы допустимого роста. Введение лимитов на дизель и 95-й бензин в середине августа завершит формирование временного защитного контура для транспортной системы Крыма.

Мнения экспертов

"Установление психологического и юридического барьера в 100 рублей — это сигнал рынку о недопустимости неконтролируемого роста цен в условиях ограниченной логистики. Для Крыма, где стоимость горючего традиционно выше, чем в соседних регионах из-за транспортного плеча, такая мера страхует инфляционные риски в сфере перевозок", — констатировал региональный экономист Валерий Козлов.

Основная сложность заключается в обеспечении стабильных поставок: Крым зависит от ритмичности работы Керченской переправы и железнодорожного сообщения, которые регулярно пытаются атаковать украинские террористы.

"Любые административные ограничения цен требуют жесткого контроля за наличием ресурса на нефтебазах. Если зафиксировать цену без учета затрат на доставку, может возникнуть риск локального дефицита, поэтому власти должны синхронизировать транспортные субсидии с установленными лимитами", — разъяснила специалист по региональной инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Означает ли это, что бензин сразу подорожает до 100 рублей?

Нет, это верхний лимит. Текущие цены на АИ-92 остаются существенно ниже, мера введена как страховка от резких скачков.

Когда введут ограничения на дизельное топливо?

Потолок цен для дизеля и бензина АИ-95 будет установлен до середины августа текущего года.

Кто будет контролировать соблюдение этих цен?

Контроль возложен на региональные власти Крыма и Севастополя совместно с антимонопольной службой.

Действует ли эта мера за пределами Крыма?

Нет, данные ограничения являются локальной инициативой руководства Крымского полуострова.

Экспертная проверка: региональный экономист региональный экономист Валерий Козлов

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