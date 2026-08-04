В Петербурге определили место для строительства второго выхода метро Приморская

В Санкт-Петербурге утвердили проект планировки и межевания территории для строительства второго вестибюля станции метро "Приморская". Новый выход появится напротив домов № 36 и № 38 по улице Беринга.

Фото: Pravda.Ru by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина и женщина на эскалаторе метро

Участок под строительство зарезервировали четыре года назад. Летом проект прошел через общественные обсуждения, существенных правок в него не вносили. Пропускная способность нового вестибюля составит более 8 тысяч пассажиров в час.

Транспорт и логистика

Появление нового выхода потребует перенастройки наземного транспорта. Губернатор Александр Беглов поручил проработать изменения в схемах движения маршрутов и определить места для новых остановок у вестибюля.

Районным администрациям предложили провести временное благоустройство территории на период подготовки и проведения строительных работ.

Почему это стало необходимым

Единственный выход из "Приморской" на улице Одоевского, 29 работает с 1979 года. За последние десять лет нагрузка на станцию выросла: район активно застраивали, в том числе на территории намыва, что привело к увеличению пассажиропотока.

Ранее участок на улице Беринга рассматривали как место для создания сквера. Однако идея не получила развития. Помимо планов по метрополитену, часть земли находится в бессрочном пользовании ФСБ — там планируют возвести жилой дом.

Параметр Данные Локация нового выхода ул. Беринга, дома № 36 и № 38 Пропускная способность > 8 000 пассажиров в час Дата открытия первого вестибюля 1979 год

"Губернатор поручил проработать изменения в схемах движения наземных маршрутов и выбрать места для новых остановок у будущего вестибюля", — сообщили в пресс-службе городского правительства.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова