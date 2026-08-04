В Петербурге определили место для строительства второго выхода метро Приморская

В Санкт-Петербурге утвердили проект планировки и межевания территории для строительства второго вестибюля станции метро "Приморская". Новый выход появится напротив домов № 36 и № 38 по улице Беринга.
Участок под строительство зарезервировали четыре года назад. Летом проект прошел через общественные обсуждения, существенных правок в него не вносили. Пропускная способность нового вестибюля составит более 8 тысяч пассажиров в час.
Появление нового выхода потребует перенастройки наземного транспорта. Губернатор Александр Беглов поручил проработать изменения в схемах движения маршрутов и определить места для новых остановок у вестибюля.
Районным администрациям предложили провести временное благоустройство территории на период подготовки и проведения строительных работ.
Единственный выход из "Приморской" на улице Одоевского, 29 работает с 1979 года. За последние десять лет нагрузка на станцию выросла: район активно застраивали, в том числе на территории намыва, что привело к увеличению пассажиропотока.
Ранее участок на улице Беринга рассматривали как место для создания сквера. Однако идея не получила развития. Помимо планов по метрополитену, часть земли находится в бессрочном пользовании ФСБ — там планируют возвести жилой дом.
|Параметр
|Данные
|Локация нового выхода
|ул. Беринга, дома № 36 и № 38
|Пропускная способность
|> 8 000 пассажиров в час
|Дата открытия первого вестибюля
|1979 год
"Губернатор поручил проработать изменения в схемах движения наземных маршрутов и выбрать места для новых остановок у будущего вестибюля", — сообщили в пресс-службе городского правительства.
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