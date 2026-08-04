Жилые дома стали мишенями: удар по Чехову обернулся человеческими жертвами и пожарами

В Московской области в результате налёта беспилотников погибли пять человек, ещё шестеро получили ранения различной степени тяжести. Основной удар пришёлся на городской округ Чехов, где зафиксированы разрушения жилого сектора и объектов инфраструктуры.

Фото: openverse by Ada Be, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожар

Последствия в Чехове и Новоселках

По данным главы региона Андрея Воробьева, в промышленной зоне Новоселки попадание БПЛА вызвало серию возгораний. Наиболее сложная ситуация сложилась на крупном складе, где пожарным удалось ликвидировать открытое горение лишь спустя время. В результате атаки также повреждены административное здание и электроподстанция, что создало риски для энергоснабжения муниципалитета.

В деревне Солнышково обломки дрона повредили частный дом и легковой автомобиль. Глава Чехова Михаил Собакин подтвердил информацию о жертвах, отметив, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В регионе продолжают действовать средства ПВО для отражения последующих угроз.

Место происшествия Характер повреждений Промзона Новоселки Пожар на складе, повреждение здания и подстанции Деревня Солнышково Разрушение частного дома и автомобиля Муниципальный округ Чехов 5 погибших, 6 пострадавших

Атаки на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Подмосковья подчеркивают тактику террористических ударов со стороны ВСУ, направленных на деморализацию населения и создание техногенных сбоев в столичном регионе.

"При падении БПЛА на жилые объекты или электроподстанции ключевым фактором становится не только взрывная волна, но и разлет осколков, а также риск возникновения вторичных пожаров. В условиях плотной застройки Подмосковья даже перехваченный аппарат представляет угрозу из-за кинетической энергии и остатков топлива", — констатировала эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Основным вызовом для экстренных служб остается оперативное восстановление поврежденных энергообъектов и ликвидация скрытых очагов возгорания в промзонах, где могут находиться горюче-смазочные материалы.

"Восстановление частных домовладений, пострадавших от обломков БПЛА, регулируется региональными нормами о чрезвычайных ситуациях. Жителям необходимо максимально быстро зафиксировать разрушения через муниципальные комиссии, чтобы претендовать на компенсационные выплаты из резервного фонда", — предупредила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы

Куда обращаться при повреждении имущества?

Необходимо подать заявление в администрацию муниципального округа для проведения оценки ущерба специальной комиссией.

Что делать при обнаружении обломков БПЛА?

Категорически запрещено приближаться к ним или трогать их. Нужно немедленно вызвать экстренные службы по номеру 112.

Как оказывается помощь пострадавшим?

Все раненые распределяются по профильным медицинским учреждениям региона, семьи погибших получают выплаты согласно распоряжениям правительства области.

Есть ли ограничения в работе транспорта?

На текущий момент информация о перекрытии федеральных трасс в районе Чехова не поступала, однако возможны локальные ограничения в зонах работы спецслужб.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова