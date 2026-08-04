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Семейная сыроварня в Адыгее расширяет производство за счет переработки локального сырья

Россия » Юг » Майкоп

За последние пять лет пищевая промышленность Адыгеи продемонстрировала уверенный рост: объемы выпуска сыров и сырных продуктов увеличились на 70%, достигнув отметки в 32,9 тысячи тонн. Глава республики Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Гиагинский район подчеркнул, что регион наращивает производство, опираясь на местные ресурсы и традиции. Подобная динамика укрепляет экономическую устойчивость сельских территорий и обеспечивает продовольственную безопасность.

Домашний сыр
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашний сыр

Традиции сыроварения и новые горизонты переработки

В центре внимания оказалась семейная сыроварня Деркачевых, которая уже более двух десятилетий занимается изготовлением молочной продукции. Предприятие ежедневно принимает около 40 тонн сырья, поставляемого местными фермерами, и производит свыше 40 разновидностей твердых и полутвердых сыров. Принципиальная позиция владельцев — полный отказ от консервантов и растительных жиров, что позволяет сохранять аутентичный вкус продукта.

В ходе общения с основателями производства, Константином и Еленой Деркачевыми, обсуждались планы по увеличению мощностей и расширению линейки товаров. Как сообщает издание "Акценты", власти региона готовы и дальше стимулировать предпринимателей, которые инвестируют в переработку локального сырья. Мурат Кумпилов особо отметил: "Для нас важно поддерживать производителей, которые сохраняют традиционные рецептуры, выпускают качественную продукцию и развивают переработку местного сырья".

"Рост производства сыра в Адыгее — это результат системного подхода к развитию малого агробизнеса, где господдержка помогает не просто выживать, а масштабировать локальные бренды до федерального уровня", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Диверсификация агробизнеса: от молочных цехов до яблоневых садов

Помимо переработки молока, семья Деркачевых намерена развивать садоводство, что полностью совпадает с вектором развития сельского хозяйства в республике. В регионе активно внедряются технологии суперинтенсивных яблоневых садов, создаются современные системы орошения и строятся крупные плодохранилища. Эти проекты не только увеличивают валовый сбор фруктов, но и гарантируют их сохранность в течение всего года для потребителей.

Правительство Адыгеи намерено продолжить субсидирование фермерских хозяйств, способствующих созданию новых рабочих мест в сельской местности. Развитие инфраструктуры идет параллельно с экономическими успехами: например, для улучшения жизни в районах проводятся работы по обеспечению населения водой и обновлению социальных объектов. Комплексный подход позволяет повышать конкурентоспособность региональной марки "Адыгейский сыр" и другой местной продукции на российском рынке.

Ответы на популярные вопросы о производстве сыра в Адыгее

На сколько выросло производство сыра в Адыгее за 5 лет?

Объем выпуска увеличился на 70% — с 19,4 тысячи тонн до 32,9 тысячи тонн в год.

Какое сырье используют местные сыроварни?

Предприятия работают на натуральном молоке от локальных производителей без использования заменителей молочного жира.

Какую господдержку получают фермеры региона?

Власти помогают реализовать инвестиционные проекты по расширению мощностей, закупке оборудования и развитию мелиорации в садах.

Сколько видов продукции выпускают семейные предприятия?

На крупных семейных сыроварнях ассортимент включает более 40 видов твердых и полутвердых сыров.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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