За последние пять лет пищевая промышленность Адыгеи продемонстрировала уверенный рост: объемы выпуска сыров и сырных продуктов увеличились на 70%, достигнув отметки в 32,9 тысячи тонн. Глава республики Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Гиагинский район подчеркнул, что регион наращивает производство, опираясь на местные ресурсы и традиции. Подобная динамика укрепляет экономическую устойчивость сельских территорий и обеспечивает продовольственную безопасность.
В центре внимания оказалась семейная сыроварня Деркачевых, которая уже более двух десятилетий занимается изготовлением молочной продукции. Предприятие ежедневно принимает около 40 тонн сырья, поставляемого местными фермерами, и производит свыше 40 разновидностей твердых и полутвердых сыров. Принципиальная позиция владельцев — полный отказ от консервантов и растительных жиров, что позволяет сохранять аутентичный вкус продукта.
В ходе общения с основателями производства, Константином и Еленой Деркачевыми, обсуждались планы по увеличению мощностей и расширению линейки товаров. Как сообщает издание "Акценты", власти региона готовы и дальше стимулировать предпринимателей, которые инвестируют в переработку локального сырья. Мурат Кумпилов особо отметил: "Для нас важно поддерживать производителей, которые сохраняют традиционные рецептуры, выпускают качественную продукцию и развивают переработку местного сырья".
"Рост производства сыра в Адыгее — это результат системного подхода к развитию малого агробизнеса, где господдержка помогает не просто выживать, а масштабировать локальные бренды до федерального уровня", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Помимо переработки молока, семья Деркачевых намерена развивать садоводство, что полностью совпадает с вектором развития сельского хозяйства в республике. В регионе активно внедряются технологии суперинтенсивных яблоневых садов, создаются современные системы орошения и строятся крупные плодохранилища. Эти проекты не только увеличивают валовый сбор фруктов, но и гарантируют их сохранность в течение всего года для потребителей.
Правительство Адыгеи намерено продолжить субсидирование фермерских хозяйств, способствующих созданию новых рабочих мест в сельской местности. Развитие инфраструктуры идет параллельно с экономическими успехами: например, для улучшения жизни в районах проводятся работы по обеспечению населения водой и обновлению социальных объектов. Комплексный подход позволяет повышать конкурентоспособность региональной марки "Адыгейский сыр" и другой местной продукции на российском рынке.
Объем выпуска увеличился на 70% — с 19,4 тысячи тонн до 32,9 тысячи тонн в год.
Предприятия работают на натуральном молоке от локальных производителей без использования заменителей молочного жира.
Власти помогают реализовать инвестиционные проекты по расширению мощностей, закупке оборудования и развитию мелиорации в садах.
На крупных семейных сыроварнях ассортимент включает более 40 видов твердых и полутвердых сыров.
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