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Омская область готовится к удару стихии: спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности

Россия » Сибирь » Омск

Синоптики и спасатели предупреждают жителей Омской области о резком ухудшении погодных условий 4 августа. По информации региональных служб, в дневные часы на область обрушатся мощные ливни, сопровождаемые грозовыми разрядами. МЧС классифицирует ожидаемые метеорологические условия как опасные явления, требующие повышенной бдительности.

Грозовое небо
Фото: Pravda.Ru by Инна Невская
Грозовое небо

Рекомендации МЧС по безопасности в непогоду

Специалисты ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" подтверждают, что интенсивные осадки пройдут локально, охватив отдельные районы области. Спасатели призывают граждан не игнорировать штормовое предупреждение и по возможности переждать пик непогоды в капитальных строениях. Водителям следует проявлять особую осторожность из-за снижения видимости и риска аквапланирования на трассах.

В ведомстве подчеркивают необходимость соблюдения базовых мер предосторожности. Как сообщает gorod55.ru, жителям рекомендуют отключать бытовые электроприборы от сети во время ударов молний и избегать нахождения вблизи деревьев или шатких конструкций. "При возникновении происшествий и ЧС звоните по телефону — 101", — заявляют представители МЧС.

"Такие резкие изменения погоды требуют от городских служб и жителей максимальной концентрации, особенно в вопросах эксплуатации электросетей и парковки транспорта", - отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Температурный режим и последствия ливней

Несмотря на обильные дожди, столбики термометров в воскресенье удержатся на отметках +22…+27 градусов. В случае выпадения града пешеходам советуют немедленно найти укрытие и не пытаться защититься от осадков под козырьками остановок или деревьями. Для тех, кто планировал поездки, стоит учитывать возможные задержки транспорта, хотя ремонт путей в городе обычно проводится в ночное время.

По словам метеорологов, текущий атмосферный фронт отличается высокой активностью. Автомобилистам настоятельно советуют убрать транспортные средства из-под рекламных щитов и старых ветвистых деревьев, чтобы избежать повреждений имущества при порывах ветра.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Омске

Что делать, если гроза застала на улице?

Необходимо немедленно зайти в любое здание (магазин, подъезд) и держаться подальше от металлических заборов, опор ЛЭП и высоких одиноко стоящих деревьев.

Нужно ли выключать смартфон во время грозы?

Прямых доказательств притягивания молнии сотовым телефоном нет, однако МЧС рекомендует воздержаться от разговоров по мобильной связи на открытом пространстве во время электрических разрядов.

Безопасно ли находиться в автомобиле во время ливня?

Да, автомобиль с закрытыми окнами является относительно безопасным убежищем, однако его нельзя парковать в низинах, где возможны подтопления, или под потенциально опасными объектами.

Куда обращаться при падении дерева на машину?

В первую очередь следует вызвать сотрудников полиции для фиксации инцидента и, если есть пострадавшие, позвонить в экстренные службы по номеру 101 или 112.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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