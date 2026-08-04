Омская область готовится к удару стихии: спасатели просят жителей соблюдать меры безопасности

Синоптики и спасатели предупреждают жителей Омской области о резком ухудшении погодных условий 4 августа. По информации региональных служб, в дневные часы на область обрушатся мощные ливни, сопровождаемые грозовыми разрядами. МЧС классифицирует ожидаемые метеорологические условия как опасные явления, требующие повышенной бдительности.
Специалисты ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" подтверждают, что интенсивные осадки пройдут локально, охватив отдельные районы области. Спасатели призывают граждан не игнорировать штормовое предупреждение и по возможности переждать пик непогоды в капитальных строениях. Водителям следует проявлять особую осторожность из-за снижения видимости и риска аквапланирования на трассах.
В ведомстве подчеркивают необходимость соблюдения базовых мер предосторожности. Как сообщает gorod55.ru, жителям рекомендуют отключать бытовые электроприборы от сети во время ударов молний и избегать нахождения вблизи деревьев или шатких конструкций. "При возникновении происшествий и ЧС звоните по телефону — 101", — заявляют представители МЧС.
"Такие резкие изменения погоды требуют от городских служб и жителей максимальной концентрации, особенно в вопросах эксплуатации электросетей и парковки транспорта", - отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.
Несмотря на обильные дожди, столбики термометров в воскресенье удержатся на отметках +22…+27 градусов. В случае выпадения града пешеходам советуют немедленно найти укрытие и не пытаться защититься от осадков под козырьками остановок или деревьями. Для тех, кто планировал поездки, стоит учитывать возможные задержки транспорта, хотя ремонт путей в городе обычно проводится в ночное время.
По словам метеорологов, текущий атмосферный фронт отличается высокой активностью. Автомобилистам настоятельно советуют убрать транспортные средства из-под рекламных щитов и старых ветвистых деревьев, чтобы избежать повреждений имущества при порывах ветра.
Необходимо немедленно зайти в любое здание (магазин, подъезд) и держаться подальше от металлических заборов, опор ЛЭП и высоких одиноко стоящих деревьев.
Прямых доказательств притягивания молнии сотовым телефоном нет, однако МЧС рекомендует воздержаться от разговоров по мобильной связи на открытом пространстве во время электрических разрядов.
Да, автомобиль с закрытыми окнами является относительно безопасным убежищем, однако его нельзя парковать в низинах, где возможны подтопления, или под потенциально опасными объектами.
В первую очередь следует вызвать сотрудников полиции для фиксации инцидента и, если есть пострадавшие, позвонить в экстренные службы по номеру 101 или 112.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.