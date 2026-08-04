В Оренбурге частный перевозчик в третий раз за лето повысил стоимость проезда на маршруте

Пассажирам популярного маршрута №155А в Оренбурге вновь приходится пересматривать личный бюджет из-за очередного скачка цен на проезд. Частный перевозчик в третий раз за текущий летний сезон скорректировал тарифную сетку, мотивируя решение финансовой нагрузкой. Ситуация осложняется тем, что в регионе также зафиксирован серьезный дефицит бензина, что косвенно подтверждает общую нестабильность на рынке энергоресурсов.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены на автобусной остановке

Детали тарифных изменений на маршруте до ЖК "Экодолье"

Согласно новым данным, стоимость поездки от жилого комплекса "Экодолье" до автовокзала Оренбурга поднялась до 120 рублей. Путь от остановки "Радуга" до поселка теперь оценивается в 100 рублей. Внутренние городские перемещения на этом же автобусе также подорожали — теперь за билет придется отдать 45 рублей. Как сообщает 56orb.ru, представители ООО "Орентрансгрупп" подтвердили актуальность новых расценок в официальном комментарии.

Перевозчик подчеркивает, что пересмотр стоимости был вынужденным шагом. Основными факторами названы подорожание газа и общее увеличение трат на содержание автопарка. Примечательно, что предыдущее изменение цен произошло менее месяца назад — 20 июля, однако текущая рыночная конъюнктура заставила бизнес пойти на новые меры. Ситуация с общественным транспортом в регионе остается напряженной, на что ранее указывали эксперты, анализируя отсутствие топлива на заправках города.

Причины роста тарифов и мнение эксперта

В компании-перевозчике отмечают, что эксплуатационные расходы растут быстрее, чем ожидалось. К ним относятся не только горюче-смазочные материалы, но и запчасти для обслуживания автобусов. Жители Оренбурга выражают обеспокоенность частотой обновлений прайса, так как для многих этот маршрут является единственным способом добраться до работы и социальных объектов.

"Постоянное повышение тарифов на нерегулируемых маршрутах — это прямое следствие отсутствия субсидирования и резких скачков цен на топливном рынке. В условиях, когда перевозчик сам устанавливает цену, пассажир становится заложником операционных издержек бизнеса", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт в области транспорта и логистики Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о повышении стоимости проезда

Почему цена выросла именно сейчас?

Перевозчик объясняет это резким ростом цен на метан и другие ГСМ, а также увеличением стоимости обслуживания импортных комплектующих для техники.

Как часто частные перевозчики могут менять тарифы?

На маршрутах с нерегулируемым тарифом предприниматели вправе изменять стоимость проезда самостоятельно, уведомив об этом администрацию города в установленные законом сроки.

Влияет ли дефицит бензина в Оренбурге на стоимость проезда?

Да, общая нехватка топлива в области создает ажиотажный спрос и провоцирует рост цен на все виды горючего, включая газ, на котором работает общественный транспорт.

Будут ли льготы для жителей ЖК "Экодолье"?

На данный момент льготы действуют только в рамках установленных муниципальных программ, частные перевозчики на коммерческих рейсах редко предоставляют дополнительные скидки вне общих правил.

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