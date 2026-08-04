Власти Башкирии начали выплачивать многодетным семьям по 622 800 рублей единовременно

Власти Башкирии подвели промежуточные итоги реализации программы финансовой поддержки многодетных семей региона. По данным республиканского Министерства семьи, труда и социальной защиты населения единовременные пособия получили 15 семей. Суммарный объем господдержки за первое полугодие составил 9,342 млн рублей, что стало ощутимым вкладом в благополучие многодетных родителей. Чтобы вовремя получать положенные средства, жители региона могут воспользоваться банковским обслуживанием в отделениях или через кассы магазинов в сельской местности.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ многодетная семья

Критерии отбора и размер выплат

Региональная мера поддержки предусматривает выплату в размере 622 800 рублей, предоставляемую семьям однократно. Эти деньги не имеют целевого назначения, поэтому родители вправе потратить их на покупку семейного транспорта, ремонт жилья или образование детей. Как сообщает mkset.ru, такая помощь предназначена для тех, кто воспитывает восемь и более детей. При расчете учитываются не только кровные, но и приемные дети в возрасте до 23 лет, если они продолжают обучение в вузах или колледжах на очной форме.

"Подобные выплаты являются важным элементом демографической политики, позволяя снизить финансовую нагрузку на родителей в регионах с высокой долей многодетных семей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Для участия в программе необходимо соблюдение ценза оседлости: родители и дети должны постоянно проживать в республике не менее трех лет. Ведомство уточняет, что статус многодетности подтверждается удостоверением установленного образца. Пока одни семьи улучшают жилищные условия, другие жители следят за развитием социальной инфраструктуры, включая капитальный ремонт школ в районах Башкортостана.

Процедура оформления и национальные цели

Подать документы на получение выплаты можно без лишних бюрократических сложностей через портал Госуслуг. Также заявления принимаются сотрудниками МФЦ и филиалов Центра социальной поддержки населения по месту жительства. В профильном министерстве воспитание восьмерых детей считают огромным трудом, требующим колоссальных ресурсов. "Эта выплата — наш способ сказать "спасибо" родителям-героям и дать им реальную возможность вздохнуть свободнее", — заявили представители ведомства.

Данная инициатива интегрирована в федеральный проект "Семья", направленный на формирование устойчивой среды для роста рождаемости. Помимо прямых дотаций, в регионе активно развиваются и другие направления: от бесплатного медицинского обследования в вечерние часы до материального поощрения талантливой молодежи. Комплексный подход призван обеспечить уверенность родителей в завтрашнем дне и повысить престиж больших семей.

Ответы на популярные вопросы о выплатах многодетным

Сколько раз можно получить выплату 622 800 рублей?

Данная финансовая помощь является единовременной мерой поддержки и предоставляется семье только один раз.

Какие требования предъявляются к количеству детей?

На выплату могут претендовать семьи, воспитывающие восемь и более детей, включая усыновленных и взятых под опеку.

Нужно ли отчитываться о том, на что потрачены деньги?

Нет, выплата не является строго целевой, родители могут направить средства на любые насущные нужды своей семьи.

Какой срок проживания в Башкирии необходим для подачи заявки?

Родители и дети должны иметь постоянную регистрацию на территории республики в течение последних трех лет.

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