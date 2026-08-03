Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение

Предприниматели Нижегородской области разберут правила маркировки детских игрушек на специальном семинаре. Встреча пройдет 13 августа в технопарке "Анкудиновка". Организаторами выступили областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и региональный центр помощи "Честный знак".

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детские игрушки в гостиной

На мероприятии разберут принципы работы системы маркировки и правила обращения с кодами. Эксперты объяснят алгоритм действий для бизнеса и расскажут об ответственности за нарушения в этой сфере. По итогам семинара пройдут индивидуальные консультации.

"Обучение работе с системой маркировки "Честный знак" проводится на постоянной основе. Для бизнеса организуются вебинары с участием экспертов системы и очные встречи при поддержке специалистов областного минпрома и центра помощи", — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

В обсуждении участвуют представители министерства, центра "Честный знак" и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Семинар открыт для юридических лиц, ИП и тех, кто только планирует начать бизнес в регионе.

Параметр Детали мероприятия Дата и время 13 августа, 11:00 Место проведения Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 (ТП "Анкудиновка") Стоимость Бесплатно Срок регистрации До 10 августа

Ответы на популярные вопросы

Как попасть на семинар?

Нужно пройти предварительную регистрацию через эту форму до 10 августа.

Где узнать о других мерах поддержки бизнеса?

Информацию предоставляют в центре "Мой бизнес" на сайте мойбизнес52. рф или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.

Поддержка предпринимательства в регионе интегрирована в федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика", который развивает инвестиционную активность и производительность труда.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов