Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение

Предприниматели Нижегородской области разберут правила маркировки детских игрушек на специальном семинаре. Встреча пройдет 13 августа в технопарке "Анкудиновка". Организаторами выступили областное министерство промышленности, торговли и предпринимательства и региональный центр помощи "Честный знак".
На мероприятии разберут принципы работы системы маркировки и правила обращения с кодами. Эксперты объяснят алгоритм действий для бизнеса и расскажут об ответственности за нарушения в этой сфере. По итогам семинара пройдут индивидуальные консультации.
"Обучение работе с системой маркировки "Честный знак" проводится на постоянной основе. Для бизнеса организуются вебинары с участием экспертов системы и очные встречи при поддержке специалистов областного минпрома и центра помощи", — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
В обсуждении участвуют представители министерства, центра "Честный знак" и управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. Семинар открыт для юридических лиц, ИП и тех, кто только планирует начать бизнес в регионе.
|Параметр
|Детали мероприятия
|Дата и время
|13 августа, 11:00
|Место проведения
|Нижний Новгород, ул. Академика Сахарова, д. 4 (ТП "Анкудиновка")
|Стоимость
|Бесплатно
|Срок регистрации
|До 10 августа
Нужно пройти предварительную регистрацию через эту форму до 10 августа.
Информацию предоставляют в центре "Мой бизнес" на сайте мойбизнес52. рф или по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94.
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