В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана

В Ростове-на-Дону расчистили городские улицы от завалов после мощного урагана. По данным городской администрации, коммунальные службы и спасатели убрали более 400 поваленных деревьев.
Стихия обрушилась на донскую столицу 25 июля. Сильный ливень сопровождал шквалистый ветер, скорость которого достигала 33 метров в секунду. В результате шторма город потерял более тысячи деревьев.
За прошедшие три дня спасательные расчеты выезжали на вызовы по спилу стволов и уборке веток 88 раз. Основные работы по ликвидации последствий начались в субботу и продолжались в течение всего уикенда.
|Показатель
|Значение
|Максимальная скорость ветра
|33 м/с
|Общее число поваленных деревьев
|более 1 000 шт.
|Количество убранных деревьев
|более 400 шт.
|Количество выездов спасателей
|88 раз
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