В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана

В Ростове-на-Дону расчистили городские улицы от завалов после мощного урагана. По данным городской администрации, коммунальные службы и спасатели убрали более 400 поваленных деревьев.

Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Поваленное дерево на улице

Стихия обрушилась на донскую столицу 25 июля. Сильный ливень сопровождал шквалистый ветер, скорость которого достигала 33 метров в секунду. В результате шторма город потерял более тысячи деревьев.

За прошедшие три дня спасательные расчеты выезжали на вызовы по спилу стволов и уборке веток 88 раз. Основные работы по ликвидации последствий начались в субботу и продолжались в течение всего уикенда.

Показатель Значение Максимальная скорость ветра 33 м/с Общее число поваленных деревьев более 1 000 шт. Количество убранных деревьев более 400 шт. Количество выездов спасателей 88 раз