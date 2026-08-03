Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Годами лечили сердце и желудок, а причина оказалась в мозге: врачи раскрыли опасную маску депрессии
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
3 верных признака идеальной спелости: как определить момент сбора баклажанов до появления горечи
Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение
Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых
Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах
Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам
В Казахстане изъяли 16 тонн товаров с нарушениями по итогам контрольных закупок
Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки

В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону расчистили городские улицы от завалов после мощного урагана. По данным городской администрации, коммунальные службы и спасатели убрали более 400 поваленных деревьев.

Поваленное дерево на улице
Фото: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены
Поваленное дерево на улице

Стихия обрушилась на донскую столицу 25 июля. Сильный ливень сопровождал шквалистый ветер, скорость которого достигала 33 метров в секунду. В результате шторма город потерял более тысячи деревьев.

За прошедшие три дня спасательные расчеты выезжали на вызовы по спилу стволов и уборке веток 88 раз. Основные работы по ликвидации последствий начались в субботу и продолжались в течение всего уикенда.

Показатель Значение
Максимальная скорость ветра 33 м/с
Общее число поваленных деревьев более 1 000 шт.
Количество убранных деревьев более 400 шт.
Количество выездов спасателей 88 раз
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Авиация
Самолетный конвейер не сбавляет ход: SJ-100 сохранит темпы выпуска до 37 бортов в год
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Здоровье
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Красота и стиль
Бьюти-альтернатива люксу: аптечный метод защиты от пота, который превосходит кремы
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
Лучше привычных бархатцев: какое растение под яблоней спасет дерево от муравьев и тли на все лето
3 верных признака идеальной спелости: как определить момент сбора баклажанов до появления горечи
Маркировка детских игрушек: предприниматели Нижегородской области пройдут обучение
В Ростове-на-Дону убрали сотни поваленных деревьев после мощного урагана
Погодные аномалии вызвали полегание посевов пшеницы при уборке зерновых
Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах
Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам
В Казахстане изъяли 16 тонн товаров с нарушениями по итогам контрольных закупок
Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки
Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.