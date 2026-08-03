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Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Рынок сервисных апартаментов Санкт-Петербурга демонстрирует устойчивость на фоне общего спада продаж нежилых помещений. В первом полугодии 2026 года общее число сделок в сегменте сократилось на 12% — до 1,28 тыс. юнитов, однако сервисный формат сохранил показатели прошлого года. Теперь сектор входит в фазу высокого риска: при снижении загрузки отелей девелоперы готовятся ввести в эксплуатацию еще 8,7 тыс. номеров, большинство из которых расположены в спальных районах.

Молодая девушка сидит на полу и просматривает документы в пустой квартире
Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Молодая девушка сидит на полу и просматривает документы в пустой квартире

Разделение на сервис и "псевдожилье"

Рынок Петербурга фактически разделился на два разных продукта. С одной стороны — сервисные апартаменты, которые покупатель воспринимает как гостиничный актив для инвестиций. С другой — "псевдожилье": нежилые помещения, используемые для постоянного проживания взамен квартир.

Спрос на вторую категорию заметно упал. Теперь такие объекты почти не имеют ценового преимущества перед обычным жильем, но сохраняют все минусы: высокие коммунальные платежи и отсутствие регистрации. В то же время доля сервисных апартаментов в общем объеме спроса выросла до 79%.

Лидерами продаж стали проекты GloraX "Заневский" и Ladozhsky Avenir (район метро "Ладожская"), где средняя цена метра составляет 205 тыс. и 234 тыс. рублей соответственно. Однако высокая динамика характерна лишь для 30% комплексов; в остальных спрос сдерживают либо слишком высокий бюджет, либо неудачное расположение.

"Негативное отношение сегодня существует не столько к самому формату апартаментов, сколько к конкретным проектам и управляющим компаниям, которые не выполнили свои маркетинговые обещания", — отметила директор "Апарт.pro" Екатерина Запорожченко.

Ценовые парадоксы и экономика проектов

Средняя стоимость квадратного метра в сервисном сегменте выросла на 6% с конца 2025 года и достигла 384,3 тыс. рублей. Несервисные объекты подорожали сильнее — на 12%, до 363 тыс. рублей за м².

Показатель Сервисные апартаменты Несервисные апартаменты
Средняя цена за м² 384,3 тыс. руб. 363 тыс. руб.
Рост цены с кон. 2025 г. +6% +12%

Эксперты предупреждают: рост средних цифр обманчив. Он вызван выходом на рынок дорогих объектов в статусных локациях (350-450 тыс. руб./м²), а не общим повышением цен. Для застройщиков это означает риск: при замедлении продаж срок возврата инвестиций растет, а расходы на меблировку и запуск инфраструктуры остаются прежними.

Конкуренция с классическими отелями

Общий номерной фонд гостиниц 3-5* в Петербурге достиг 37,5 тыс. номеров. Однако средняя загрузка снизилась до 61%. Средний тариф вырос незначительно — на 3%, до 6,71 тыс. рублей в сутки (пик пришелся на майские праздники и сезон белых ночей).

На этом фоне апартаменты становятся серьезным конкурентом. Объем альтернативного предложения оценивается в 24 тыс. единиц. Чтобы выжить в этой среде, девелоперы переходят к многофункциональным комплексам (МФК). Почти 57% новых стартов — это проекты, где жилье соседствует с офисами и торговлей, что позволяет распределить финансовые риски.

"В сервисных апарт-отелях ставка аренды выше, чем в сопоставимых жилых помещениях в этих же локациях, именно за счёт сервиса и дополнительных функций объекта", — пояснил генеральный директор "Место Смолячково" Илья Ященков.

Ответы на популярные вопросы

Чем сервисные апартаменты отличаются от обычных?

Главное отличие — наличие профессионального оператора, который берет на себя управление, поиск арендаторов и обслуживание номера. Обычные (несервисные) апартаменты требуют самостоятельного управления или поиска посредников.

Почему инвесторы стали осторожнее?

Покупатели перестали верить обещаниям высокой доходности на слово. Теперь они детально изучают расходы на эксплуатацию, компетенции управляющей компании и реальную загрузку в конкретном районе.

Где сейчас больше всего новых предложений?

До 86% будущих юнитов сосредоточены в спальных районах города, что может привести к локальному перенасыщению рынка при отсутствии устойчивого спроса на аренду вне центра.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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