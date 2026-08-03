Риск перенасыщения: в Петербурге введут 8,7 тыс. новых номеров в спальных районах

Рынок сервисных апартаментов Санкт-Петербурга демонстрирует устойчивость на фоне общего спада продаж нежилых помещений. В первом полугодии 2026 года общее число сделок в сегменте сократилось на 12% — до 1,28 тыс. юнитов, однако сервисный формат сохранил показатели прошлого года. Теперь сектор входит в фазу высокого риска: при снижении загрузки отелей девелоперы готовятся ввести в эксплуатацию еще 8,7 тыс. номеров, большинство из которых расположены в спальных районах.
Рынок Петербурга фактически разделился на два разных продукта. С одной стороны — сервисные апартаменты, которые покупатель воспринимает как гостиничный актив для инвестиций. С другой — "псевдожилье": нежилые помещения, используемые для постоянного проживания взамен квартир.
Спрос на вторую категорию заметно упал. Теперь такие объекты почти не имеют ценового преимущества перед обычным жильем, но сохраняют все минусы: высокие коммунальные платежи и отсутствие регистрации. В то же время доля сервисных апартаментов в общем объеме спроса выросла до 79%.
Лидерами продаж стали проекты GloraX "Заневский" и Ladozhsky Avenir (район метро "Ладожская"), где средняя цена метра составляет 205 тыс. и 234 тыс. рублей соответственно. Однако высокая динамика характерна лишь для 30% комплексов; в остальных спрос сдерживают либо слишком высокий бюджет, либо неудачное расположение.
"Негативное отношение сегодня существует не столько к самому формату апартаментов, сколько к конкретным проектам и управляющим компаниям, которые не выполнили свои маркетинговые обещания", — отметила директор "Апарт.pro" Екатерина Запорожченко.
Средняя стоимость квадратного метра в сервисном сегменте выросла на 6% с конца 2025 года и достигла 384,3 тыс. рублей. Несервисные объекты подорожали сильнее — на 12%, до 363 тыс. рублей за м².
|Показатель
|Сервисные апартаменты
|Несервисные апартаменты
|Средняя цена за м²
|384,3 тыс. руб.
|363 тыс. руб.
|Рост цены с кон. 2025 г.
|+6%
|+12%
Эксперты предупреждают: рост средних цифр обманчив. Он вызван выходом на рынок дорогих объектов в статусных локациях (350-450 тыс. руб./м²), а не общим повышением цен. Для застройщиков это означает риск: при замедлении продаж срок возврата инвестиций растет, а расходы на меблировку и запуск инфраструктуры остаются прежними.
Общий номерной фонд гостиниц 3-5* в Петербурге достиг 37,5 тыс. номеров. Однако средняя загрузка снизилась до 61%. Средний тариф вырос незначительно — на 3%, до 6,71 тыс. рублей в сутки (пик пришелся на майские праздники и сезон белых ночей).
На этом фоне апартаменты становятся серьезным конкурентом. Объем альтернативного предложения оценивается в 24 тыс. единиц. Чтобы выжить в этой среде, девелоперы переходят к многофункциональным комплексам (МФК). Почти 57% новых стартов — это проекты, где жилье соседствует с офисами и торговлей, что позволяет распределить финансовые риски.
"В сервисных апарт-отелях ставка аренды выше, чем в сопоставимых жилых помещениях в этих же локациях, именно за счёт сервиса и дополнительных функций объекта", — пояснил генеральный директор "Место Смолячково" Илья Ященков.
Главное отличие — наличие профессионального оператора, который берет на себя управление, поиск арендаторов и обслуживание номера. Обычные (несервисные) апартаменты требуют самостоятельного управления или поиска посредников.
Покупатели перестали верить обещаниям высокой доходности на слово. Теперь они детально изучают расходы на эксплуатацию, компетенции управляющей компании и реальную загрузку в конкретном районе.
До 86% будущих юнитов сосредоточены в спальных районах города, что может привести к локальному перенасыщению рынка при отсутствии устойчивого спроса на аренду вне центра.
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