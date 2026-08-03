Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам

В Карелии более 56 тысяч работающих пенсионеров получили прибавку к выплатам. О перерасчете страховых пенсий сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Фото: Pravda.Ru by Артём Логинов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пенсионерка считает деньги

Корректировка затронула людей, получающих пенсию по старости или инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2025 году. Процедура прошла автоматически, подавать дополнительные заявления не требовалось.

Сумма прибавки для каждого человека индивидуальна. Она зависит от размера официальной зарплаты и стажа за прошедший период. Максимально пенсионер может получить три дополнительных пенсионных коэффициента.

Параметр Детали Максимальный размер прибавки 3 пенсионных коэффициента Способ проверки баллов Выписка из лицевого счета на Госуслугах Даты выплат в августе 11, 12 и 22 число

Стоимость одного коэффициента определяется годом выхода на пенсию или датой последнего увольнения. Проверить количество накопленных баллов можно в личном кабинете на портале Госуслуг, запросив выписку из лицевого счета.

Деньги перечислят по обычному графику — 11, 12 и 22 августа.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов