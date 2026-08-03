Более 56 тысяч работающих пенсионеров в Карелии получили прибавку к выплатам

В Карелии более 56 тысяч работающих пенсионеров получили прибавку к выплатам. О перерасчете страховых пенсий сообщили в региональном отделении Социального фонда России.
Корректировка затронула людей, получающих пенсию по старости или инвалидности, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в 2025 году. Процедура прошла автоматически, подавать дополнительные заявления не требовалось.
Сумма прибавки для каждого человека индивидуальна. Она зависит от размера официальной зарплаты и стажа за прошедший период. Максимально пенсионер может получить три дополнительных пенсионных коэффициента.
|Параметр
|Детали
|Максимальный размер прибавки
|3 пенсионных коэффициента
|Способ проверки баллов
|Выписка из лицевого счета на Госуслугах
|Даты выплат в августе
|11, 12 и 22 число
Стоимость одного коэффициента определяется годом выхода на пенсию или датой последнего увольнения. Проверить количество накопленных баллов можно в личном кабинете на портале Госуслуг, запросив выписку из лицевого счета.
Деньги перечислят по обычному графику — 11, 12 и 22 августа.
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