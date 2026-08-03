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Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки

Россия » Юг » Севастополь

В Севастополе с завтрашнего дня две крупные сети автозаправочных станций возвращаются к свободной продаже всех видов топлива. Водители смогут заправить автомобили как стандартным бензином АИ-92, АИ-95 и дизелем, так и премиальными марками горючего.

Бензоколонки на заправке
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бензоколонки на заправке

Одновременно с этим стоимость бензина АИ-92 снизят и зафиксируют на отметке не выше 100 рублей за литр. Такое решение стало возможным после того, как региональные власти оказали финансовую поддержку основным сетям АЗС.

"Для предотвращения искусственного дефицита и обеспечения равного доступа к топливу продолжает действовать ограничение до 20 литров на один автомобиль", — сообщил губернатор Севастополя.

Показатель Условие / Значение
Максимальная цена АИ-92 100 руб./литр
Лимит заправки на авто до 20 литров
Доступные марки АИ-92, АИ-95, дизель, премиум-топливо

Ответы на популярные вопросы

Почему ввели лимит в 20 литров?

Ограничение нужно, чтобы избежать спекуляций и перекупщиков. Это позволяет распределить топливо равномерно между всеми водителями города.

На всех ли заправках снизится цена?

Снижение цены до 100 рублей касается тех сетей АЗС, которые получили региональную поддержку.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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