В Севастополе с завтрашнего дня две крупные сети автозаправочных станций возвращаются к свободной продаже всех видов топлива. Водители смогут заправить автомобили как стандартным бензином АИ-92, АИ-95 и дизелем, так и премиальными марками горючего.
Одновременно с этим стоимость бензина АИ-92 снизят и зафиксируют на отметке не выше 100 рублей за литр. Такое решение стало возможным после того, как региональные власти оказали финансовую поддержку основным сетям АЗС.
"Для предотвращения искусственного дефицита и обеспечения равного доступа к топливу продолжает действовать ограничение до 20 литров на один автомобиль", — сообщил губернатор Севастополя.
|Показатель
|Условие / Значение
|Максимальная цена АИ-92
|100 руб./литр
|Лимит заправки на авто
|до 20 литров
|Доступные марки
|АИ-92, АИ-95, дизель, премиум-топливо
Ограничение нужно, чтобы избежать спекуляций и перекупщиков. Это позволяет распределить топливо равномерно между всеми водителями города.
Снижение цены до 100 рублей касается тех сетей АЗС, которые получили региональную поддержку.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.