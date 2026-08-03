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Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества

Россия » Северо-Запад » Ленинградская область

Производитель игристых вин из Ленинградской области ООО "Вилаш — Комбинат шампанских вин" (КШВ) судится с сетевой компанией "ЛОЭСК". Предприятие пытается отменить уведомление об ограничении подачи электроэнергии, которое может привести к полной остановке производства.

Шампанское
Фото: unsplash.com by Aleisha Kalina is licensed under Free to use under the Unsplash License
Шампанское

Конфликт разгорелся из-за технических параметров подключения. По документам комбинат должен использовать два трансформатора по 400 кВа (суммарная мощность — 720 кВт). Однако в ЛОЭСК заявляют, что компания самовольно установила более мощное оборудование — два трансформатора по 630 кВА. В сетевой организации считают это незаконным потреблением мощности сверх лимита, которое нарушает стабильность энергосистемы.

"Фактически в нарушение процедуры технологического присоединения "Вилаш" произвел самовольное изменение схемы объектов. В результате созданы условия незаконного потребления мощности", — сообщили в пресс-службе ЛОЭСК.

Для комбината отключение света означает катастрофу: без охлаждения невозможно хранить сырье и готовую продукцию. В марте суд встал на сторону производителя и запретил ЛОЭСК ограничивать подачу электричества до окончательного решения по делу.

Финансовые показатели и рынок

Несмотря на технический спор, бизнес показывает рост объемов. Комбинат, принадлежащий Машкюру Гасымову, стал фактически главным драйвером отрасли в регионе.

Показатель Значение / Динамика
Выручка КШВ за 2025 год 3,5 млрд рублей (+47%)
Чистый убыток компании 40,5 млн рублей
Рост выпуска игристых вин в Ленобласти (I пол. года) +61,7% (с 201,4 до 325,6 тыс. дал)

На фоне общего падения российского рынка игристых вин на 14%, Ленобласть вышла на третье место в стране по объемам производства. Эта динамика почти целиком обеспечивается одним предприятием — "Вилашем".

Перспективы спора

Юристы отмечают, что исход дела зависит от того, докажет ли суд факт самовольной замены трансформаторов. Если установка оборудования прошла без согласования с ЛОЭСК, действия сетевой компании будут признаны законными мерами защиты сети.

Впрочем, представители "Вилаша" утверждают, что конфликт уже исчерпан. По их словам, стороны согласовали план действий (дорожную карту), и судебный процесс скоро прекратят. Однако официального ходатайства об отзыве иска в материалах дела пока нет. Следующее заседание назначено на 18 августа.

Экспертная проверка:
специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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