Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества

Производитель игристых вин из Ленинградской области ООО "Вилаш — Комбинат шампанских вин" (КШВ) судится с сетевой компанией "ЛОЭСК". Предприятие пытается отменить уведомление об ограничении подачи электроэнергии, которое может привести к полной остановке производства.
Конфликт разгорелся из-за технических параметров подключения. По документам комбинат должен использовать два трансформатора по 400 кВа (суммарная мощность — 720 кВт). Однако в ЛОЭСК заявляют, что компания самовольно установила более мощное оборудование — два трансформатора по 630 кВА. В сетевой организации считают это незаконным потреблением мощности сверх лимита, которое нарушает стабильность энергосистемы.
Для комбината отключение света означает катастрофу: без охлаждения невозможно хранить сырье и готовую продукцию. В марте суд встал на сторону производителя и запретил ЛОЭСК ограничивать подачу электричества до окончательного решения по делу.
Несмотря на технический спор, бизнес показывает рост объемов. Комбинат, принадлежащий Машкюру Гасымову, стал фактически главным драйвером отрасли в регионе.
|Показатель
|Значение / Динамика
|Выручка КШВ за 2025 год
|3,5 млрд рублей (+47%)
|Чистый убыток компании
|40,5 млн рублей
|Рост выпуска игристых вин в Ленобласти (I пол. года)
|+61,7% (с 201,4 до 325,6 тыс. дал)
На фоне общего падения российского рынка игристых вин на 14%, Ленобласть вышла на третье место в стране по объемам производства. Эта динамика почти целиком обеспечивается одним предприятием — "Вилашем".
Юристы отмечают, что исход дела зависит от того, докажет ли суд факт самовольной замены трансформаторов. Если установка оборудования прошла без согласования с ЛОЭСК, действия сетевой компании будут признаны законными мерами защиты сети.
Впрочем, представители "Вилаша" утверждают, что конфликт уже исчерпан. По их словам, стороны согласовали план действий (дорожную карту), и судебный процесс скоро прекратят. Однако официального ходатайства об отзыве иска в материалах дела пока нет. Следующее заседание назначено на 18 августа.
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