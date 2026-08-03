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Половина работ по обновлению дорожной сети Ульяновской области выполнена

Россия » Поволжье » Ульяновск

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подвел промежуточные итоги дорожного сезона на заседании штаба по комплексу развитию региона. На текущий момент половина запланированных работ по обновлению дорожной сети выполнена.

Ремонт дороги
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Ремонт дороги

В районах Новомалыклинском, Мелекесском и Майнском полностью отремонтировали шесть участков региональных дорог общей длиной 19 километров. Еще на 12 объектах (около 38 километров) работы завершены более чем на 80%.

"В настоящее время на автодорогах регионального значения в полном объёме завершён ремонт шести участков протяженностью около 19 километров в Новомалыклинском, Мелекесском и Майнском районах. Ещё по 12 объектам, протяженностью около 38 километров, готовность составляет более 80%", — отметил глава региона Алексей Русских.

Ремонт в Ульяновске и районах

В областном центре общая готовность объектов составляет 67%. Почти завершили работы (готовность около 90%) на пяти участках: проспекты Академика Филатова и Авиастроителей, улицы Железной Дивизии и Гимова, а также бульвар Новый Венец.

Министр транспорта области Евгений Лазарев сообщил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" покрытие обновили на 50%. В частности:

  • в Кузоватовском районе (трасса Кузоватово — Новоспасское у села Шемурша) на участке 4,2 км сняли старый асфальт и укладывают выравнивающий слой;
  • в Павловском районе (трасса Николаевка — Павловка — граница области у села Шалкино) на отрезке 4,8 км закончили фрезерование и готовят материалы для регенерации.

Мосты и безопасность

Помимо дорожного полотна, восстанавливают мостовые сооружения. В селе Томылово Кузоватовского района работы закончили полностью, в Новомалыклинском и Инзенском районах готовность превысила 90%.

Элемент инфраструктуры Процент готовности / Объем
Освещение 18 пешеходных переходов 98%
Горизонтальная разметка 90%
Установка 10 искусственных неровностей 70%
Барьерные ограждения и знаки 50%
Новые Г-образные опоры для знаков 44 единицы (подготовка)
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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