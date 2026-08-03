Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подвел промежуточные итоги дорожного сезона на заседании штаба по комплексу развитию региона. На текущий момент половина запланированных работ по обновлению дорожной сети выполнена.
В районах Новомалыклинском, Мелекесском и Майнском полностью отремонтировали шесть участков региональных дорог общей длиной 19 километров. Еще на 12 объектах (около 38 километров) работы завершены более чем на 80%.
В областном центре общая готовность объектов составляет 67%. Почти завершили работы (готовность около 90%) на пяти участках: проспекты Академика Филатова и Авиастроителей, улицы Железной Дивизии и Гимова, а также бульвар Новый Венец.
Министр транспорта области Евгений Лазарев сообщил, что в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" покрытие обновили на 50%. В частности:
Помимо дорожного полотна, восстанавливают мостовые сооружения. В селе Томылово Кузоватовского района работы закончили полностью, в Новомалыклинском и Инзенском районах готовность превысила 90%.
|Элемент инфраструктуры
|Процент готовности / Объем
|Освещение 18 пешеходных переходов
|98%
|Горизонтальная разметка
|90%
|Установка 10 искусственных неровностей
|70%
|Барьерные ограждения и знаки
|50%
|Новые Г-образные опоры для знаков
|44 единицы (подготовка)
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.