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Жители Севастополя массово записываются на бесплатные курсы первой помощи

Россия » Юг » Севастополь

Жители Севастополя массово записываются на бесплатные курсы первой помощи. Спрос оказался настолько высоким, что организаторам приходится искать более просторные помещения для новых групп.

Первая помощь
Фото: Министерство здравоохранения Республики Крым by КФУ им. В. И. Вернадского, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Первая помощь

Обучение проходит по инициативе "Защитим Севастополь вместе". Программа сфокусирована на практике: навыки отрабатывают до автоматизма, чтобы в экстренной ситуации человек мог действовать быстро и без паники.

"Активно поступают звонки, в том числе из Бахчисарайского района. Даже люди, которые отдыхают здесь из Московской области, проявили интерес. На следующий курс записалось уже 16 человек только из круга моих близких", — рассказала детский стоматолог Екатерина Заруба.

Что изучают на курсах

Инструкторами выступают в том числе участники СВО. Они объясняют алгоритмы действий, опираясь на реальный боевой опыт. Обучение включает работу с кровотечениями и помощь при критических состояниях.

Навык Применение
Остановка кровотечений Правильное наложение жгута и турникета
Реанимация Алгоритм сердечно-легочной реанимации (СЛР) при остановке дыхания и сердца
Помощь при травмах и климате Первичные меры при травмах, тепловых и солнечных ударах

Для людей с военным прошлым курсы становятся способом актуализировать знания. Ветеран СВО Андрей Павлов отметил, что даже подготовки в разведке на Херсонском направлении оказалось недостаточно для всех жизненных ситуаций.

"Когда закончится курс, человек будет уметь накладывать жгут, турникет при кровотечениях, будет знать алгоритм оказания СЛР. Какую помощь он может оказать при травмах, солнечном и тепловом ударах", — пояснила инструктор Алёна Скакун.

Как попасть на обучение

Занятия бесплатные. Записаться на курс могут жители города и окрестностей через Штаб общественной поддержки по телефону.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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