Экспорт мяса и кормов из Тверской и Ярославской областей достиг сотен тонн

Ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проверили грузы, пересекающие государственную границу с 27 по 31 июля 2026 года. Специалисты проконтролировали как экспорт продукции из регионов, так и импорт товаров в Россию.
|Направление
|Вес груза, тонн
|Количество документов
|Экспорт (вывоз)
|424,6
|30 сертификатов
|Импорт (ввоз)
|191
|128 сертификатов
Инспекторы досмотрели 18 машин с товарами на экспорт. Основной объем составили мясопродукты — 345,6 тонны отправили в Китай, Филиппины и Азербайджан. Также за границу ушли корма для животных (55,5 тонны в Узбекистан) и технический животный жир (23,5 тонны в Польшу).
Помимо коммерческих грузов, ветеринары помогли владельцам домашних животных. Оформили документы на восемь собак и кошек, которые уезжают с хозяевами в Литву, Грузию, Вьетнам, Норвегию, Израиль и Абхазию.
При ввозе товаров на территорию Тверской и Ярославской областей проверили пять партий грузов из Франции и Италии. В основном это были корма и кормовые добавки.
Такой контроль позволяет отсечь опасные заболевания и следить за качеством продуктов, которые попадают на внутренний рынок регионов.
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