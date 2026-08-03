Экспорт мяса и кормов из Тверской и Ярославской областей достиг сотен тонн

Ветеринарные инспекторы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проверили грузы, пересекающие государственную границу с 27 по 31 июля 2026 года. Специалисты проконтролировали как экспорт продукции из регионов, так и импорт товаров в Россию.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Куски сырого мяса на поддонах

Направление Вес груза, тонн Количество документов Экспорт (вывоз) 424,6 30 сертификатов Импорт (ввоз) 191 128 сертификатов

Что вывозили из регионов

Инспекторы досмотрели 18 машин с товарами на экспорт. Основной объем составили мясопродукты — 345,6 тонны отправили в Китай, Филиппины и Азербайджан. Также за границу ушли корма для животных (55,5 тонны в Узбекистан) и технический животный жир (23,5 тонны в Польшу).

Помимо коммерческих грузов, ветеринары помогли владельцам домашних животных. Оформили документы на восемь собак и кошек, которые уезжают с хозяевами в Литву, Грузию, Вьетнам, Норвегию, Израиль и Абхазию.

Что привозили в Россию

При ввозе товаров на территорию Тверской и Ярославской областей проверили пять партий грузов из Франции и Италии. В основном это были корма и кормовые добавки.

Такой контроль позволяет отсечь опасные заболевания и следить за качеством продуктов, которые попадают на внутренний рынок регионов.

Экспертная проверка:

региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов