В Пушкиногорском округе восстанавливают братскую могилу воинов 1944 года

В деревне Вечер Пушкиногорского округа начали восстанавливать братскую могилу советских воинов, погибших в 1944 году. О начале работ сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.

Фото: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Мемориал в березовой роще

Объект имеет статус культурного наследия. Реставрация проходит по федеральной программе "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества", на эти цели выделили 4 млн рублей.

Вид работ Что именно делают Благоустройство Укладывают брусчатку по периметру, ставят скамейки, вазоны и урны Реставрация монумента Обновляют основание из валунов и тексты на мемориальных плитах Ограждение Устанавливают новый забор

Проект подготовили в администрации округа и согласовали с региональным министерством культурного наследия. Для местных жителей обновление мемориала означает сохранение исторического облика места памяти, которое станет удобнее для посещения.