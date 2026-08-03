В Пушкиногорском округе восстанавливают братскую могилу воинов 1944 года

В деревне Вечер Пушкиногорского округа начали восстанавливать братскую могилу советских воинов, погибших в 1944 году. О начале работ сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова.
Объект имеет статус культурного наследия. Реставрация проходит по федеральной программе "Увековечивание памяти погибших при защите Отечества", на эти цели выделили 4 млн рублей.
|Вид работ
|Что именно делают
|Благоустройство
|Укладывают брусчатку по периметру, ставят скамейки, вазоны и урны
|Реставрация монумента
|Обновляют основание из валунов и тексты на мемориальных плитах
|Ограждение
|Устанавливают новый забор
Проект подготовили в администрации округа и согласовали с региональным министерством культурного наследия. Для местных жителей обновление мемориала означает сохранение исторического облика места памяти, которое станет удобнее для посещения.
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