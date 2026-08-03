Жители Псковской области начнут получать социальные выплаты разного типа

Жители Псковской области начнут получать социальные выплаты. Министерство социальной защиты региона перевело деньги в центр социальных выплат для распределения между льготниками и семьями с детьми.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнесмен рассчитывает деньги

Средства направляют на три основные меры поддержки. Федеральные льготники получат ежемесячные пособия на оплату жилья и коммунальных услуг. Семьи с детьми смогут вернуть деньги за обучение в вузах или колледжах, если они относятся к многодетным.

Отдельную выплату предусмотрели для молодых родителей. При рождении третьего или последующего ребенка семья может получить 600 тысяч рублей единовременно.

Категория получателей Вид поддержки Федеральные льготники Ежемесячное пособие на ЖКХ Многодетные семьи Компенсация за обучение в колледжах и вузах Молодые семьи (с 3-го ребенка) Единовременная выплата 600 000 рублей

Сейчас деньги зачисляют на счета граждан.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов