Жители Псковской области начнут получать социальные выплаты разного типа

Жители Псковской области начнут получать социальные выплаты. Министерство социальной защиты региона перевело деньги в центр социальных выплат для распределения между льготниками и семьями с детьми.
Средства направляют на три основные меры поддержки. Федеральные льготники получат ежемесячные пособия на оплату жилья и коммунальных услуг. Семьи с детьми смогут вернуть деньги за обучение в вузах или колледжах, если они относятся к многодетным.
Отдельную выплату предусмотрели для молодых родителей. При рождении третьего или последующего ребенка семья может получить 600 тысяч рублей единовременно.
|Категория получателей
|Вид поддержки
|Федеральные льготники
|Ежемесячное пособие на ЖКХ
|Многодетные семьи
|Компенсация за обучение в колледжах и вузах
|Молодые семьи (с 3-го ребенка)
|Единовременная выплата 600 000 рублей
Сейчас деньги зачисляют на счета граждан.
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