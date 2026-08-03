Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Севстопольские автозаправки снизят цены после получения региональной поддержки
Производитель шампанского в Ленобласти пытается избежать отключения электричества
Рост продаж LADA в июле на 4,3%: какая модель стала главным локомотивом спроса на авторынке
Половина работ по обновлению дорожной сети Ульяновской области выполнена
Водный мир вместо раскалённого ада: на Венере найдены следы древних океанов
Жители Севастополя массово записываются на бесплатные курсы первой помощи
Экспорт мяса и кормов из Тверской и Ярославской областей достиг сотен тонн
В Пушкиногорском округе восстанавливают братскую могилу воинов 1944 года
Жители Псковской области начнут получать социальные выплаты разного типа

В Ростовской области выставили на продажу шесть лодок из госсобственности

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области продают партию водного транспорта из федеральной собственности. Шесть плавсредств выставлены на площадку "Торги России" по общей начальной цене 247,8 тысячи рублей.

Деревянные лодки на берегу
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Деревянные лодки на берегу

Состояние техники разное: на корпусах видны следы коррозии, потертости и другие дефекты, но все лодки признаны годными к эксплуатации. Продавец передает имущество "как есть" — без гарантий, обмена или возврата. Ответственность за скрытые недостатки полностью ложится на покупателя.

Модель транспорта Комплектация / Особенности
Don boat (ПВХ) Мотор Yamaha 9,9 л
Касатка 520 Без государственного номера
Типа "Дуб" Несамоходное средство
Прогресс-4 Мотор Suzuki 30, металлические весла, ключи
Казанка 5М2 Мотор Yamaha рч25 Дм Hs
Металлическая лодка Два весла

Заявки на участие в аукционе принимают до 24 августа. Итоги торгов объявят через пять дней после завершения сбора документов.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Хабаровский край
Трассу Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре расширяют до четырех полос
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Недвижимость
Холодильник перестанет плакать: простой трюк с бумажным полотенцем сохранит продукты свежими дольше
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Садоводство, цветоводство
Грядка включила турборежим: одна ложка на ведро поможет перцам налиться мясистой сладостью
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
В Ростовской области выставили на продажу шесть лодок из госсобственности
Август кормит зиму заранее: секретный раствор из аптеки зарядит декабрист на закладку бутонов
Не сердце и не нервы? Врачи объяснили, какие скрытые нарушения вызывают симптомы, похожие на ВСД
Ошибка, которую совершают почти все: сколько на самом деле нужно варить грибы разных видов
Калмыкия заняла 19-е место в общероссийском списке по раскрытию преступлений
Почти 20 тонн баранины из Молдовы развернули на границе
Искусство уверенной походки: 7 главных обувных силуэтов, которые заново определяют осенний стиль
В Псковской области запустили высокоавтоматизированный тепличный комплекс для лесов
Правила выгула собак в Белоруссии: какие ограничения действуют сейчас
Более двух тысяч многодетных семей Казани получат земельные участки до конца года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.