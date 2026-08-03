В Ростовской области выставили на продажу шесть лодок из госсобственности

В Ростовской области продают партию водного транспорта из федеральной собственности. Шесть плавсредств выставлены на площадку "Торги России" по общей начальной цене 247,8 тысячи рублей.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Деревянные лодки на берегу

Состояние техники разное: на корпусах видны следы коррозии, потертости и другие дефекты, но все лодки признаны годными к эксплуатации. Продавец передает имущество "как есть" — без гарантий, обмена или возврата. Ответственность за скрытые недостатки полностью ложится на покупателя.

Модель транспорта Комплектация / Особенности Don boat (ПВХ) Мотор Yamaha 9,9 л Касатка 520 Без государственного номера Типа "Дуб" Несамоходное средство Прогресс-4 Мотор Suzuki 30, металлические весла, ключи Казанка 5М2 Мотор Yamaha рч25 Дм Hs Металлическая лодка Два весла

Заявки на участие в аукционе принимают до 24 августа. Итоги торгов объявят через пять дней после завершения сбора документов.