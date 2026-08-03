В Ростовской области выставили на продажу шесть лодок из госсобственности

В Ростовской области продают партию водного транспорта из федеральной собственности. Шесть плавсредств выставлены на площадку "Торги России" по общей начальной цене 247,8 тысячи рублей.
Состояние техники разное: на корпусах видны следы коррозии, потертости и другие дефекты, но все лодки признаны годными к эксплуатации. Продавец передает имущество "как есть" — без гарантий, обмена или возврата. Ответственность за скрытые недостатки полностью ложится на покупателя.
|Модель транспорта
|Комплектация / Особенности
|Don boat (ПВХ)
|Мотор Yamaha 9,9 л
|Касатка 520
|Без государственного номера
|Типа "Дуб"
|Несамоходное средство
|Прогресс-4
|Мотор Suzuki 30, металлические весла, ключи
|Казанка 5М2
|Мотор Yamaha рч25 Дм Hs
|Металлическая лодка
|Два весла
Заявки на участие в аукционе принимают до 24 августа. Итоги торгов объявят через пять дней после завершения сбора документов.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.