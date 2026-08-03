Калмыкия заняла 19-е место в общероссийском списке по раскрытию преступлений

На коллегии МВД России представлен рейтинг регионов Южного федерального округа по уровню раскрываемости преступлений. По итогам отчётного периода первые три строчки заняли Волгоградская область (73,6 %), Республика Крым и Республика Адыгея.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Четвёртое место в округе с показателем 69,1 % досталось Калмыкии. В общероссийском рейтинге республика находится на 19-й строке. Калмыкские правоохранители опередили коллег из Астраханской области, Севастополя и Красодарского края.

Замыкает окружной список Ростовская область — там раскрываемость составила 54,1 %.

Напоминаем, что рейтинг касается исключительно субъектов Южного федерального округа. Северо-Кавказский федеральный округ, куда входят Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край, в данном рейтинге не рассматривался.