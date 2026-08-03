Почти 20 тонн баранины из Молдовы развернули на границе

Таможенники и инспекторы Россельхознадзора отправили обратно в Молдову почти 20 тонн замороженной баранины. Партию перехватили на складе временного хранения в Псковской области.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Прилавок со свежим мясом

При полном досмотре сотрудники обнаружили расхождение между документами и реальным количеством груза. В бумагах значились 723 грузовых места, но фактически инспекторы насчитали 973. На лишние 250 мест с мясом ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.

Параметр Значение Общий вес партии 19,8 тонны Заявлено по документам 723 места Фактически обнаружено 973 места

Из-за нарушения правил ввоза продуктов животного происхождения партию запретили впускать на территорию Евразийского экономического союза. Груз вернули отправителю.