Почти 20 тонн баранины из Молдовы развернули на границе

Таможенники и инспекторы Россельхознадзора отправили обратно в Молдову почти 20 тонн замороженной баранины. Партию перехватили на складе временного хранения в Псковской области.
При полном досмотре сотрудники обнаружили расхождение между документами и реальным количеством груза. В бумагах значились 723 грузовых места, но фактически инспекторы насчитали 973. На лишние 250 мест с мясом ветеринарные сопроводительные документы отсутствовали.
|Параметр
|Значение
|Общий вес партии
|19,8 тонны
|Заявлено по документам
|723 места
|Фактически обнаружено
|973 места
Из-за нарушения правил ввоза продуктов животного происхождения партию запретили впускать на территорию Евразийского экономического союза. Груз вернули отправителю.
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