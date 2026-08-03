В Псковской области запустили высокоавтоматизированный тепличный комплекс для лесов

В Псковской области ввели в эксплуатацию тепличный комплекс для выращивания лесопосадочного материала с закрытой корневой системой. Объект построен в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". О ходе реализации нацпроекта и результатах работы по лесовосстановлению министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов доложил губернатору Михаилу Ведерникову.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер настраивает систему полива в большой теплице

Современная питомниковая база

Новый комплекс — высокоавтоматизированное производство. Здесь установлены системы автоматического контроля микроклимата: поддержание заданных параметров температуры и влажности, проветривание, поливочные рампы как внутри теплиц, так и на площадках закаливания и доращивания рассады. Технология закрытой корневой системы позволяет получать посадочный материал с высокой выживаемостью, что критически важно для качественного лесовосстановления на вырубках и загорелых территориях.

Ранее в регионе не хватало собственных современных мощностей для производства такого объёма рассады с закрытой корневой системой. Запуск комплекса снижает зависимость от закупок в других субъектах и даёт лесникам гарантированный объём качественного материала к посадке.

Результаты управления лесами

По итогам 2025 года Псковская область заняла второе место в своей группе по оценке эффективности работы региональных лесных ведомств. Регион входит в группу "Т" — территории с серьёзным лесосырьевым потенциалом. Оценка ведётся по 25 показателям: от финансово-экономической деятельности и реформе лесного хозяйства до охраны лесов от пожаров и лесовосстановления.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает системность работы: в регионе не просто строят объекты, а нарабатывают управленческую компетенцию, необходимую для эффективного использования лесного ресурса.

Пожарный сезон под контролем

Отдельный блок встречи посвящён пожароопасному периоду. На текущий момент в регионе ликвидировано 47 лесных пожаров на общей площади 40 гектаров. Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что регион чётко выполняет главные оперативные задачи: тушение возгораний в первые сутки и удержание средней площади пожара в пределах одного гектара.

Основной причиной загораний остаётся сжигание сухой травы людьми. Ситуация требует постоянной профилактической работы с населением и строгого режима в лесах в сухой период.

В завершении обсудили график ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Губернатор потребовал строгого соблюдения утверждённых сроков по рекультивации полигонов и другим экологическим пассивам.

"Переход на технологию закрытой корневой системы — это качественный скачок для лесовосстановления. В условиях Северо-Запада, где вегетационный период короткий, а почвы часто бедные, рассада с открытой корневой системой даёт большой процент выпадения. Контейнерная рассада приживается почти на 100%, она не привязана к узким срокам посадки — можно сажать с ранней весны до поздней осени. Для Псковской области, где лес — база экономики и образ жизни, своя современная питомниковая база означает независимость от внешних поставщиков и гарантию того, что на место вырубки вернётся полноценный лес, а не пустырь. Автоматизация процессов в теплицах исключает человеческий фактор и снижает себестоимость единицы продукции в длительной перспективе", — пояснил аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов

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аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов