Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила выгула собак в Белоруссии: какие ограничения действуют сейчас
Более двух тысяч многодетных семей Казани получат земельные участки до конца года
Водителей могут начать предупреждать об эвакуации через Госуслуги
Океан спутника Юпитера Европы может быть сильнее изолирован от поверхности
Apple может получить штраф до 4 млрд рублей за отказ предустанавливать российское ПО
Популярность экотроп в Карелии растет вместе с количеством доступных маршрутов
Бездомных в Узбекистане будут возвращать в общество через центры реинтеграции
Поставки бензина АИ-95 восстановились во всех районах Псковской области
Сложные отношения кошек с водой: стоит ли приучать пустынного хищника к купанию

В Псковской области запустили высокоавтоматизированный тепличный комплекс для лесов

Россия » Северо-Запад » Псков

В Псковской области ввели в эксплуатацию тепличный комплекс для выращивания лесопосадочного материала с закрытой корневой системой. Объект построен в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие". О ходе реализации нацпроекта и результатах работы по лесовосстановлению министр природных ресурсов и экологии региона Виктор Мусатов доложил губернатору Михаилу Ведерникову.

Инженер настраивает систему полива в большой теплице
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Инженер настраивает систему полива в большой теплице

Современная питомниковая база

Новый комплекс — высокоавтоматизированное производство. Здесь установлены системы автоматического контроля микроклимата: поддержание заданных параметров температуры и влажности, проветривание, поливочные рампы как внутри теплиц, так и на площадках закаливания и доращивания рассады. Технология закрытой корневой системы позволяет получать посадочный материал с высокой выживаемостью, что критически важно для качественного лесовосстановления на вырубках и загорелых территориях.

Ранее в регионе не хватало собственных современных мощностей для производства такого объёма рассады с закрытой корневой системой. Запуск комплекса снижает зависимость от закупок в других субъектах и даёт лесникам гарантированный объём качественного материала к посадке.

Результаты управления лесами

По итогам 2025 года Псковская область заняла второе место в своей группе по оценке эффективности работы региональных лесных ведомств. Регион входит в группу "Т" — территории с серьёзным лесосырьевым потенциалом. Оценка ведётся по 25 показателям: от финансово-экономической деятельности и реформе лесного хозяйства до охраны лесов от пожаров и лесовосстановления.

Высокая позиция в рейтинге подтверждает системность работы: в регионе не просто строят объекты, а нарабатывают управленческую компетенцию, необходимую для эффективного использования лесного ресурса.

Пожарный сезон под контролем

Отдельный блок встречи посвящён пожароопасному периоду. На текущий момент в регионе ликвидировано 47 лесных пожаров на общей площади 40 гектаров. Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что регион чётко выполняет главные оперативные задачи: тушение возгораний в первые сутки и удержание средней площади пожара в пределах одного гектара.

Основной причиной загораний остаётся сжигание сухой травы людьми. Ситуация требует постоянной профилактической работы с населением и строгого режима в лесах в сухой период.

В завершении обсудили график ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде. Губернатор потребовал строгого соблюдения утверждённых сроков по рекультивации полигонов и другим экологическим пассивам.

"Переход на технологию закрытой корневой системы — это качественный скачок для лесовосстановления. В условиях Северо-Запада, где вегетационный период короткий, а почвы часто бедные, рассада с открытой корневой системой даёт большой процент выпадения. Контейнерная рассада приживается почти на 100%, она не привязана к узким срокам посадки — можно сажать с ранней весны до поздней осени. Для Псковской области, где лес — база экономики и образ жизни, своя современная питомниковая база означает независимость от внешних поставщиков и гарантию того, что на место вырубки вернётся полноценный лес, а не пустырь. Автоматизация процессов в теплицах исключает человеческий фактор и снижает себестоимость единицы продукции в длительной перспективе", — пояснил аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов.
Экспертная проверка:
аграрный эксперт / специалист по сельскому хозяйству Виктор Смирнов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
Сейчас читают
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Садоводство, цветоводство
Ландшафтный дизайн без лишних трат: 5 базовых принципов оформления гармоничного сада
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Новости спорта
Тазовые часы против отеков и слабого пресса: простая привычка, которая работает без тренажеров
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Краснодарский край
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Популярное
Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США

Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.

Бюро 1440 создает систему спутников для управления БПЛА и мониторинга объектов США
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Реалии на земле складываются катастрофически для ВСУ
Теракт в Геленджике изменил понятие безопасности в России
Корочка хрустит, начинка тает: семья разберёт абрикосовый пирог ещё тёплым за минуты
За кулисами обвала евро: план поддержки йены выявил уязвимость долга США Любовь Степушова Европейская мечта с привкусом бедности: торговый кризис в Армении зашел в опасную фазу Андрей Николаев Фантомный триумф в Белом доме: почему заявления о мире вызвали гнев в Израиле и Газе Юрий Бочаров
Спиртное в РФ теряет покупателей рекордными темпами: причина оказалась куда приземленнее модного ЗОЖ
Магнитогорский металлургический комбинат закупит два новых электрофильтра
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Днём прячутся, ночью объедают грядки: простая ловушка сама собирает слизней после дождя
Последние материалы
Apple может получить штраф до 4 млрд рублей за отказ предустанавливать российское ПО
Популярность экотроп в Карелии растет вместе с количеством доступных маршрутов
Бездомных в Узбекистане будут возвращать в общество через центры реинтеграции
Поставки бензина АИ-95 восстановились во всех районах Псковской области
Сложные отношения кошек с водой: стоит ли приучать пустынного хищника к купанию
Лошадь вернулась в конный забег Tevis Cup после эвакуации вертолетом
Выплаты до 200 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Пермском крае
Дефицит полупроводников приведет к росту цен на электромобили
Прибыль Мурманского тралового флота упала в 427 раз за полгода
Три новые полосы движения открылись на пункте пропуска Нижний Зарамаг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.