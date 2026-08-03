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Более двух тысяч многодетных семей Казани получат земельные участки до конца года

Россия » Поволжье » Казань

Более двух тысяч многодетных семей Казани получат земельные участки до конца текущего года. Решение реализуют по программе "Доступное жилье для многодетных семей", о чем сообщили в администрации города.

многодетная семья
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
многодетная семья

Распределение земли опирается на указ раиса Республики Татарстан от 14 декабря 2023 года № 597-У. Право на участок имеют семьи из утвержденного списка получателей государственной помощи.

Приоритет отдадут родителям, чьи дети еще не достигли 18 лет. Также льготы сохраняются за семьями, где дети старше 18 лет, но продолжают учиться в учебных заведениях.

Категория / Параметр Условие получения
Количество участков Более 2 000 единиц
Срок выдачи До конца года
Приоритетные группы Семьи с детьми до 18 лет или студентами

Городские власти создают условия, чтобы семьи могли быстро начать стройку. Владельцы земли могут возводить дома самостоятельно либо привлекать внешние инвестиции для строительства.

"Реализация программы будет осуществляться с учетом интересов жителей и с соблюдением всех норм и правил землепользования и застройки", — отметили в администрации Казани.

В ближайшие годы мэрия планирует увеличить число семей, получающих участки. Это должно сократить дефицит жилья для больших семей и повысить качество их быта.

Ответы на популярные вопросы

Кто имеет право на участок в первую очередь?

Семьи с детьми до 18 лет, а также те, чьи дети старше этого возраста, но получают образование.

Можно ли построить дом не самостоятельно?

Да, программа позволяет привлекать инвестиции для возведения жилья на полученном участке.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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