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Водителей могут начать предупреждать об эвакуации через Госуслуги

Россия » Поволжье » Казань

Владельцев автомобилей могут начать предупреждать об эвакуации через "Госуслуги". Соответствующий законопроект внесли депутаты Государственной думы, сообщает ТАСС.

Эвакуатор увозит машину
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Эвакуатор увозит машину

Инициатива во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предлагает изменить статью 27.13 КоАП РФ. Если документ примут, сотрудники дорожных служб должны будут отправить уведомление водителю за 15 минут до того, как эвакуатор начнет движение.

Сейчас закон позволяет остановить эвакуацию, если владелец машины успел приехать на место до момента её транспортировки. Но на практике водители чаще всего обнаруживают отсутствие автомобиля уже после его перемещения на спецстоянку.

Цифровое оповещение даст автовладельцу шанс оперативно добраться до машины и самостоятельно переставить её, что позволит избежать расходов на оплату штрафстоянки и услуг эвакуатора.

Детали законопроекта

Система уведомлений должна работать следующим образом:

Параметр Условие
Канал связи Портал "Госуслуги"
Срок уведомления За 15 минут до начала эвакуации
Получатель Владелец авто или водитель, допущенный к управлению

Зачем это нужно

Реформа направлена на снижение количества автомобилей на спецстоянках и уменьшение финансовых потерь граждан. Быстрое оповещение превращает процесс эвакуации из свершившегося факта в предупреждение, давая человеку возможность исправить ситуацию до того, как машина покинет место стоянки.

"Сейчас большинство водителей узнают о случившемся уже после того, как автомобиль увезли на спецстоянку", — отмечают авторы инициативы.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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