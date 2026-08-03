Apple может получить штраф до 4 млрд рублей за отказ предустанавливать российское ПО

ФАС начала разбирательство против Apple. Поводом стал отказ корпорации выполнить требования по предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: flickr.com by Brandon Daniel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ корпорация Apple

Конфликт начался с поисковых систем. По закону техника, продаваемая в России, должна позволять пользователю выбрать поисковик из РФ или стран ЕАЭС по умолчанию. Apple заявила, что добавила эту функцию в обновлении ПО, но проверка показала: компания проигнорировала часть требований. В частности, на гаджеты не устанавливают отечественный мессенджер и национальный магазин приложений.

Если ФАС подтвердит нарушение закона о защите конкуренции, Apple получит административный штраф. Предупреждение ведомство направило корпорации еще 1 июля за дискриминацию российских сервисов. Максимальная сумма взыскания может составить 4 млрд рублей.

Новый перечень обязательного софта

Ситуация с предустановкой программ выходит на новый уровень: 31 июля правительство утвердило обновленный список приложений из России и ЕАЭС. Эти правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

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Заметным изменением стал состав голосовых помощников: из списка на 2026 год исчезла "Маруся", её место заняла "Алиса AI".

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов Для потребителя на Юге России, где рынок электроники представлен как крупными сетями, так и серым импортом, подобные споры ФАС с Apple имеют двоякий эффект. С одной стороны, легальные поставки станут более "локализованными", что упростит доступ к государственным сервисам (например, Госуслугам или Mir Pay) сразу после покупки устройства. С другой стороны, затяжной конфликт и риск многомиллиардных штрафов могут привести к тому, что официальный ритейл сократит ассортимент новых моделей в пользу тех брендов, которые охотнее идут на компромисс с регулятором.