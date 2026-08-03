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Apple может получить штраф до 4 млрд рублей за отказ предустанавливать российское ПО

Россия » Юг » Краснодар

ФАС начала разбирательство против Apple. Поводом стал отказ корпорации выполнить требования по предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS, — сообщили в пресс-службе ведомства.

корпорация Apple
Фото: flickr.com by Brandon Daniel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
корпорация Apple

Конфликт начался с поисковых систем. По закону техника, продаваемая в России, должна позволять пользователю выбрать поисковик из РФ или стран ЕАЭС по умолчанию. Apple заявила, что добавила эту функцию в обновлении ПО, но проверка показала: компания проигнорировала часть требований. В частности, на гаджеты не устанавливают отечественный мессенджер и национальный магазин приложений.

Если ФАС подтвердит нарушение закона о защите конкуренции, Apple получит административный штраф. Предупреждение ведомство направило корпорации еще 1 июля за дискриминацию российских сервисов. Максимальная сумма взыскания может составить 4 млрд рублей.

Новый перечень обязательного софта

Ситуация с предустановкой программ выходит на новый уровень: 31 июля правительство утвердило обновленный список приложений из России и ЕАЭС. Эти правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Категория / Сервис Программы в списке (с 2027 г.)
Поиск и браузеры Яндекс Браузер, Яндекс с Алисой (включая Алиса AI)
Карты и навигация Яндекс Карты, 2ГИС
Соцсети и связь ВКонтакте, Одноклассники, VK Видео, Почта Mail. ru
Инфраструктура и сервисы RuStore, Mir Pay, Госуслуги, Яндекс Диск, Дзен, Макс
Инструменты и безопасность МойОфис, антивирус Касперского, ЛитРес, Честный знак

Заметным изменением стал состав голосовых помощников: из списка на 2026 год исчезла "Маруся", её место заняла "Алиса AI".

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Для потребителя на Юге России, где рынок электроники представлен как крупными сетями, так и серым импортом, подобные споры ФАС с Apple имеют двоякий эффект. С одной стороны, легальные поставки станут более "локализованными", что упростит доступ к государственным сервисам (например, Госуслугам или Mir Pay) сразу после покупки устройства. С другой стороны, затяжной конфликт и риск многомиллиардных штрафов могут привести к тому, что официальный ритейл сократит ассортимент новых моделей в пользу тех брендов, которые охотнее идут на компромисс с регулятором.

Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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