Apple может получить штраф до 4 млрд рублей за отказ предустанавливать российское ПО

ФАС начала разбирательство против Apple. Поводом стал отказ корпорации выполнить требования по предустановке российского программного обеспечения на устройства с iOS, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Конфликт начался с поисковых систем. По закону техника, продаваемая в России, должна позволять пользователю выбрать поисковик из РФ или стран ЕАЭС по умолчанию. Apple заявила, что добавила эту функцию в обновлении ПО, но проверка показала: компания проигнорировала часть требований. В частности, на гаджеты не устанавливают отечественный мессенджер и национальный магазин приложений.
Если ФАС подтвердит нарушение закона о защите конкуренции, Apple получит административный штраф. Предупреждение ведомство направило корпорации еще 1 июля за дискриминацию российских сервисов. Максимальная сумма взыскания может составить 4 млрд рублей.
Ситуация с предустановкой программ выходит на новый уровень: 31 июля правительство утвердило обновленный список приложений из России и ЕАЭС. Эти правила вступят в силу с 1 января 2027 года.
|Категория / Сервис
|Программы в списке (с 2027 г.)
|Поиск и браузеры
|Яндекс Браузер, Яндекс с Алисой (включая Алиса AI)
|Карты и навигация
|Яндекс Карты, 2ГИС
|Соцсети и связь
|ВКонтакте, Одноклассники, VK Видео, Почта Mail. ru
|Инфраструктура и сервисы
|RuStore, Mir Pay, Госуслуги, Яндекс Диск, Дзен, Макс
|Инструменты и безопасность
|МойОфис, антивирус Касперского, ЛитРес, Честный знак
Заметным изменением стал состав голосовых помощников: из списка на 2026 год исчезла "Маруся", её место заняла "Алиса AI".
Для потребителя на Юге России, где рынок электроники представлен как крупными сетями, так и серым импортом, подобные споры ФАС с Apple имеют двоякий эффект. С одной стороны, легальные поставки станут более "локализованными", что упростит доступ к государственным сервисам (например, Госуслугам или Mir Pay) сразу после покупки устройства. С другой стороны, затяжной конфликт и риск многомиллиардных штрафов могут привести к тому, что официальный ритейл сократит ассортимент новых моделей в пользу тех брендов, которые охотнее идут на компромисс с регулятором.
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.