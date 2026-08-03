В заповедниках и национальных парках Карелии теперь работают 59 экотроп. По данным Карелиястата, интерес к таким прогулкам растет: за прошлый год маршруты посетили 280 тысяч человек.
Это на 46 тысяч больше, чем в 2022 году. Если смотреть на трехлетний период, поток туристов увеличился на 19%.
|Показатель
|Значение
|Всего экотроп в регионе
|59
|Посетители за прошлый год
|280 тыс. человек
|Рост посещаемости за 3 года
|19%
Особым спросом пользуется заповедник "Кивач". Согласно данным Минприроды России, в первой половине 2024 года он вошел в тройку самых посещаемых заповедников страны. С начала года здесь побывали 78 тысяч человек, а пик пришелся на июнь — тогда парк приняли 25,2 тысячи туристов.
Развитие сети маршрутов делает природу региона доступнее для обычного путешественника. Например, в Костомукшском заповеднике недавно открыли тропу, посвященную истории эпоса "Калевала".
Развертывание новой орбитальной сети создает неожиданные возможности для мониторинга стратегических объектов в США и меняет архитектуру связи в зоне конфликта на Украине.