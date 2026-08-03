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Популярность экотроп в Карелии растет вместе с количеством доступных маршрутов

Россия » Северо-Запад » Петрозаводск

В заповедниках и национальных парках Карелии теперь работают 59 экотроп. По данным Карелиястата, интерес к таким прогулкам растет: за прошлый год маршруты посетили 280 тысяч человек.

Экотропа над топью
Фото: commons.wikimedia.org by Irina Dainakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Экотропа над топью

Это на 46 тысяч больше, чем в 2022 году. Если смотреть на трехлетний период, поток туристов увеличился на 19%.

Показатель Значение
Всего экотроп в регионе 59
Посетители за прошлый год 280 тыс. человек
Рост посещаемости за 3 года 19%

Особым спросом пользуется заповедник "Кивач". Согласно данным Минприроды России, в первой половине 2024 года он вошел в тройку самых посещаемых заповедников страны. С начала года здесь побывали 78 тысяч человек, а пик пришелся на июнь — тогда парк приняли 25,2 тысячи туристов.

Развитие сети маршрутов делает природу региона доступнее для обычного путешественника. Например, в Костомукшском заповеднике недавно открыли тропу, посвященную истории эпоса "Калевала".

Экспертная проверка: обозреватель по туризму, культуре и традициям регионов Татьяна Зайцева
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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