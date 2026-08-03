Поставки бензина АИ-95 восстановились во всех районах Псковской области

Во всех районах Псковской области восстановились поставки бензина марки АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
По словам главы области, топливо теперь доступно в каждом муниципалитете, хотя на некоторых отдельных заправках перебои еще сохраняются. Ситуацию с дефицитом топлива называют стабилизировавшейся.
"На отдельных АЗС он ещё может отсутствовать, но заправиться теперь можно в каждом районе. На этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза кризиса позади", — отметил Михаил Ведерников.
Губернатор поблагодарил руководство топливных компаний за поиск решений в период дефицита. Для проверки фактического наличия бензина на стелах АЗС глава региона завтра отправится в рабочую поездку по районам.
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