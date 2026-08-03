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Поставки бензина АИ-95 восстановились во всех районах Псковской области

Россия » Северо-Запад » Псков

Во всех районах Псковской области восстановились поставки бензина марки АИ-95. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Заправка автомобиля
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

По словам главы области, топливо теперь доступно в каждом муниципалитете, хотя на некоторых отдельных заправках перебои еще сохраняются. Ситуацию с дефицитом топлива называют стабилизировавшейся.

"На отдельных АЗС он ещё может отсутствовать, но заправиться теперь можно в каждом районе. На этом этапе можно сказать, что наиболее острая фаза кризиса позади", — отметил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил руководство топливных компаний за поиск решений в период дефицита. Для проверки фактического наличия бензина на стелах АЗС глава региона завтра отправится в рабочую поездку по районам.

Экспертная проверка:
региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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