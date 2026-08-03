Выплаты до 200 тысяч рублей пострадавшим от наводнения в Пермском крае

В Октябрьском округе Пермского края восстанавливают инфраструктуру после июльского паводка. Рабочие чинят дороги и тротуары, укрепляют берега рек Атер и Алмаз, вывозят мусор. Срок завершения всех работ по поручению губернатора — до 15 августа.

Порядок и суммы выплат пострадавшим

В Октябрьском округе выплатили более семи миллионов рублей в качестве единовременной помощи. Деньги по 15 тысяч рублей получили 471 человек, подавший заявления в поселковые администрации.

Параллельно из резервного фонда Пермского края компенсируют утрату мебели, бытовой техники и запасов дров. Сумма выплат на одного человека достигает 200 тысяч рублей. Правительство края сообщает: помощь уже получили более половины заявителей, остальные получат средства в ближайшие дни.

Вид компенсации Сумма Единовременная помощь 15 000 рублей Утрата имущества (мебель, техника) до 200 000 рублей Повреждение урожая и заборов до 25 000 рублей на домовладение

На этой неделе жители начнут получать выплаты за поврежденные ограждения и уничтоженный урожай. Также предусмотрены компенсации на текущий и капитальный ремонт жилых домов; администрация округа объявит о начале приема заявок позже.

Ход восстановления инфраструктуры

Подрядчики завершили устройство временных проездов у рек Атер и Алмаз, сейчас основные силы сосредоточены на капитальном ремонте сооружений. В селе Богородск восстановили откос дороги и бортовой камень, дорожное полотно засыпали щебнем для последующей укладки асфальта.

В середине этой недели начнутся работы по укреплению береговой линии в районе села Енапаево.

Напомним: 18 июля из-за проливных дождей река Ирень вышла из берегов. Вода затопила жилые дома и участки в 20 населенных пунктах, под удар попали сотни строений.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов