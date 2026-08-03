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Прибыль Мурманского тралового флота упала в 427 раз за полгода

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Мурманский траловый флот зафиксировал резкое падение прибыли по итогам первого полугодия 2026 года. Доход компании составил 12,5 млн рублей, что в 427 раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Человек делает расчёты на калькуляторе
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек делает расчёты на калькуляторе

В первой половине 2025 года предприятие, входящее в состав группы "Норебо", заработало 5,3 млрд рублей. Текущий финансовый результат свидетельствует о почти полном исчезновении чистой прибыли.

Показатель 1 полугодие 2025 1 полугодие 2026
Прибыль 5,3 млрд руб. 12,5 млн руб.
Суммарная выручка - 6,3 млрд руб. (-30%)
Выручка от продажи рыбы - 5,3 млрд руб. (-29%)

Падение прибыли сопровождается снижением общих денежных поступлений. Суммарная выручка флота сократилась на 30% и составила 6,3 млрд рублей. Доходы от реализации рыбопродукции упали на 29%, остановившись на отметке 5,3 млрд рублей.

Для моряков и работников порта такие цифры означают серьезное давление на экономику предприятия. Сокращение выручки напрямую влияет на возможности компании по обновлению судов и поддержке экипажей в условиях северного промысла.

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов
Автор Диана Сорокина
Диана Сорокина — ведущая прямых эфиров, рубрики "Новость дня", продюсер видеостудии Правды.Ру
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