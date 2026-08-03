Прибыль Мурманского тралового флота упала в 427 раз за полгода

Мурманский траловый флот зафиксировал резкое падение прибыли по итогам первого полугодия 2026 года. Доход компании составил 12,5 млн рублей, что в 427 раз меньше показателей аналогичного периода прошлого года.
В первой половине 2025 года предприятие, входящее в состав группы "Норебо", заработало 5,3 млрд рублей. Текущий финансовый результат свидетельствует о почти полном исчезновении чистой прибыли.
|Показатель
|1 полугодие 2025
|1 полугодие 2026
|Прибыль
|5,3 млрд руб.
|12,5 млн руб.
|Суммарная выручка
|-
|6,3 млрд руб. (-30%)
|Выручка от продажи рыбы
|-
|5,3 млрд руб. (-29%)
Падение прибыли сопровождается снижением общих денежных поступлений. Суммарная выручка флота сократилась на 30% и составила 6,3 млрд рублей. Доходы от реализации рыбопродукции упали на 29%, остановившись на отметке 5,3 млрд рублей.
Для моряков и работников порта такие цифры означают серьезное давление на экономику предприятия. Сокращение выручки напрямую влияет на возможности компании по обновлению судов и поддержке экипажей в условиях северного промысла.
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