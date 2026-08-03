Три новые полосы движения открылись на пункте пропуска Нижний Зарамаг

На пункте пропуска Нижний Зарамаг открыли три дополнительные полосы движения. О завершении работ сообщили в Минтрансе России.
Специалисты обновили дорожное покрытие, установили новые шлагбаумы и кабины паспортного контроля. Расширили полосы для легкового транспорта в сторону въезда в РФ, а также создали удобные условия для проезда негабаритных грузов.
Инфраструктуру пункта полностью перестроили: обновили пассажирский терминал, смонтировали системы радиационного контроля и дополнительные навесы, установили ограждения и благоустроили прилегающую территорию.
"Отдельное внимание заслуживает модернизация пограничного пункта Нижний Зарамаг. В результате проведённых работ увеличена пропускная способность пункта пропуска на 30%", — сообщили в Минтрансе.
|Параметр
|Результат модернизации
|Пропускная способность
|Выросла на 30%
|Транспортные полосы
|+3 новых полосы движения
|Инфраструктура
|Новый терминал, системы радконтроля, ремонт дорог
Обновление Нижнего Зарамага сократит время ожидания в очередях на границе. Это упростит логистику для предпринимателей и водителей, а также повысит безопасность при въезде в Россию за счет новых систем контроля.
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