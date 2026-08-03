Три новые полосы движения открылись на пункте пропуска Нижний Зарамаг

На пункте пропуска Нижний Зарамаг открыли три дополнительные полосы движения. О завершении работ сообщили в Минтрансе России.

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Специалисты обновили дорожное покрытие, установили новые шлагбаумы и кабины паспортного контроля. Расширили полосы для легкового транспорта в сторону въезда в РФ, а также создали удобные условия для проезда негабаритных грузов.

Инфраструктуру пункта полностью перестроили: обновили пассажирский терминал, смонтировали системы радиационного контроля и дополнительные навесы, установили ограждения и благоустроили прилегающую территорию.

"Отдельное внимание заслуживает модернизация пограничного пункта Нижний Зарамаг. В результате проведённых работ увеличена пропускная способность пункта пропуска на 30%", — сообщили в Минтрансе.

Параметр Результат модернизации Пропускная способность Выросла на 30% Транспортные полосы +3 новых полосы движения Инфраструктура Новый терминал, системы радконтроля, ремонт дорог

Обновление Нижнего Зарамага сократит время ожидания в очередях на границе. Это упростит логистику для предпринимателей и водителей, а также повысит безопасность при въезде в Россию за счет новых систем контроля.

Экспертная проверка: специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова